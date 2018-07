Wordt de F1 deze zomer getroffen door een stoelendans?

Cue de vogeltjesdans.

Ondanks dat we na de Grand Prix van Hongarije die dit weekend verreden zal worden vier weken moeten wachten op de volgende race, wordt de tweede helft van de zomer wellicht alsnog een hete aangelegenheid in de F1-wereld. Dat is tenminste de mening van Auto-Motor-und-Sport. De impetus voor al het spektakel vormt het feit dat de saga rondom het failliet van Force India eindelijk zijn hoogtepunt bereikt. Naar verluidt vraagt de renstal van voormalig hoogvlieger Vijay Mallya deze week failliet aan, met de bedoeling de toko over te dragen aan een nieuwe partij/paradijsvogel.

Eerder schreven we al dat Rich Energy interesse zou hebben in een overname van Force India, maar dat lijkt niet (meer) serieus te zijn. Er zijn kennelijk wel andere geïnteresseerden, waaronder een Amerikaanse zakenman, sponsor BWT en -nu wordt het spannend- Lawrence Stroll.

Vooral als die laatste het team overneemt, ligt een stoelendans reeds deze zomer op de loer. De miljardair heeft zijn zoon Lance geparkeerd bij Williams, maar dat team heeft dit jaar een dramatische auto gebouwd waar geen eer aan te behalen valt. Pa Stroll sprak eerder dit jaar nog zijn vertrouwen uit dat Williams de zaak kan omdraaien, maar een overname van Force India zou hem de mogelijkheid bieden zijn zoon direct in een auto te zetten waarmee je regelmatig punten kan scoren.

Dat wil echter wel zeggen dat een van de huidige coureurs in roze zijn stoeltje op zou moeten geven. Volgens de geruchtenmolen zou dit Ocon moeten worden. De Fransman is een protegé van Mercedes en de driepuntige ster zou andere teams al de mogelijkheid geboden te hebben om de tafel te gaan zitten met Ocon. Renault en McLaren hebben kennelijk reeds interesse getoond. Bij Renault is de positie van Sainz onduidelijk. De verwachting is dat als Ricciardo ‘gewoon’ bij Red Bull blijft, Sainz ook ‘gewoon’ bij Renault blijft. De Spanjaard staat nog altijd onder contract bij Red Bull en de energieblikkenfabrikant kan dit contract half september eenzijdig verlengen. Renault zou in principe wel door willen met Sainz, maar is ook gecharmeerd van Ocon. In het verleden maakte Max’ F3-concurrent ook al deel uit van het Genii-opleidingsprogramma.

Een andere landingsplaats voor Ocon zou McLaren zijn. Deze constructie zou iets minder ongeloofwaardige als-dan constructies met zich meebrengen. Stroll zou van Williams naar Force India kunnen gaan, Ocon van Force India naar McLaren en Vandoorne van McLaren naar Williams. Een simpele ruil over drie schijven. De Belg zou nu dan ‘het kind van de rekening’ zijn, maar het kan ook de move van zijn carrière worden. Williams beweegt zich volgend jaar namelijk nog meer in de richting van een Mercedes B-team. Naast de motor zal het ook de versnellingsbak en achterwielophanging van Mercedes overnemen.

Overigens heeft Otmar Szafnauer van Force India aangegeven dat hij gewoon vast wil houden aan de huidige roze duo. Begrijpelijk want het is objectief een van de beste duo’s in de F1. Otmar zegt dan ook dat het team dit jaar de vierde plaats nog moet binnenslepen. Wat een nieuwe eigenaar daarvan vindt is echter maar de vraag. Misschien is het behalen van de vierde plaats namelijk überhaupt wel nutteloos: als het team midden in het seizoen wordt overgenomen (en mogelijk een andere naam krijgt), moeten álle andere teams hun akkoord geven voordat het team deelt in de prijzenpot. Een paar armlastige broeders op de grid zouden best wel een hun kans kunnen zien om Force India’s geld te appropriëren…