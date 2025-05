Ford betaalt de benzine omdat je niet kunt laden met je Kuga PHEV

De Ford Kuga PHEV kan niet laden, dus moet je meer benzine betalen als je gaat rijden.

De plug-in hybride is in theorie ideaal. Zoveel mogelijk elektrisch rijden en pas weer op benzine als de accu leeg is. Helaas is het allemaal wat minder rooskleurig met de Ford Kuga PHEV.

Ford Kuga PHEV laden mag niet?

De plug-in hybride wordt sinds maart geplaagd door accuproblemen en eigenaren hebben te horen gekregen dat ze de auto niet moeten laden. Tot het probleem is opgelost is het advies van Ford om de Kuga PHEV niet aan de stekker te hangen. Dus puur rijden op benzine met een lege accu. Dit brengt extra kosten met zich mee voor eigenaren.

Om klanten niet in de kou te laten staan kwam Ford Nederland met een compensatie van 120 euro voor extra gemaakte brandstofkosten. De extra gemaakte kosten voor benzine is echter (veel) meer dan dat, in elk geval voor Kuga-rijders die de nodige kilometers met hun PHEV maken.

Compensatie niet genoeg

Volgens DAS wordt de compensatie van 120 euro door velen als onvoldoende beschouwd. Daarnaast omschrijft de juridisch dienstverlener dat de verantwoordelijkheid niet ligt bij Ford Nederland, maar bij de verkoper van de auto.

De verkoper is immers aansprakelijk voor de levering van een goed functionerende auto. Niet Ford Nederland, maar de verkoper zou moeten zorgen voor herstel en compensatie voor de extra brandstofkosten, totdat het probleem is opgelost. Het onderwerp kwam bij Radar van AvroTros voorbij.

DAS zegt dat inmiddels een tiental Ford-eigenaren contact hebben opgenomen met de juridisch dienstverlener in deze zaak. De organisatie gaat deze groep bijstaan in het krijgen van compensatie en het herstel waar ze volgens de dienstverlener recht op hebben.

Het is afwachten hoe dit gaat uitpakken voor de gedupeerden. Een officiële dealer kan in samenspraak met Ford Nederland wellicht tot oplossingen komen, maar aankoop via een universeel autobedrijf of een particulier is lastiger. Die zullen gauw met de vinger naar Ford verwijzen en voor je het weet krijg je een welles/nietes verhaal en moet een rechter zich erover buigen.

Zal allemaal wel. Tot die tijd hebben Kuga PHEV-rijders nog steeds een PHEV die geen PHEV mag zijn. De beloofde ‘fix’-update zorgt dat de Kuga weer aan de stekker mag hangen, maar dan moet deze wel eerst geïnstalleerd worden.