A390 is op en top Frans én een echte Alpine

Aldus Alpine, want natuurlijk is de A390 helemaal de bom.

Dieppe, Dieppe, Dieppe. Tijdens de presentatie van de nieuwe Alpine A390 werd het plaatsje in Normandië regelmatig noemt. We weten allemaal dat Fransen gek zijn op hunzelf en een stukje historie. Dus natuurlijk moest Alpine laten weten dat de A390 op en top Frans is, gemaakt in Dieppe, bedacht in Dieppe. En door.

Tweede elektrische model

Alpine zet de deur de komende jaren wagenwijd open voor elektrische auto’s. De A390 is het tweede volledig elektrische model van het merk, na de A290. Ja, de A110 is leuk. Maar de echte pegels moeten komen van volumemodellen zoals de A290 en de A390.

De A390 is een sportief fastback-model. Niemand minder dan Formule 1-coureur Pierre Gasly en voetballegende Zinedine Zidane kregen de primeur om achter het stuur te kruipen van de gloednieuwe Alpine A390. Niet geheel toevallig twee Franse personen. Wat zeiden we ook alweer over Fransen en gek van zichzelf?

De volledig nieuwe elektrische auto bouwt volgens het merk voort op de sportieve genen van de A110, maar nu met plaats aan vijf personen. Dat soort taal moet je nemen met een korreltje zout, want de A390 is echt een totaal andere auto. Maar we geven Alpine de voordeel van de twijfel: het zal best leuk sturen.

Drie krachtige elektromotoren verzorgen de power in een auto die wendbaar en snel en moet zijn. Een echte allrounder. Bij Alpine zijn ze echte autoliefhebbers, dus op dat aspect hoef je geen twijfel te hebben. Het model is ontworpen én gebouwd in de historische Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé fabriek.

De accu is 89 kWh accu groot en snelladen kan tot 190 kW. Volgens Alpine kom je er maximaal 555 km ver mee. In een PDF van 30 mb (Goedemiddag) beschrijft Alpine de A390 in geuren en kleuren. De fastback is 4,615 meter lang en opereert binnen het C-segment. De wielbasis bedraagt 2,708 meter en bredere spoorbreedtes moeten de auto een dik uiterlijk geven.

Platform

De techniek belooft dat de A390 een serieuze rijdersauto is. De EV staat op het AmpR Medium-platform, met gesmede aluminium ophangingselementen en een aluminium subframe voor de achterste motoren. De auto heeft een ideale gewichtsverdeling van 49% voor en 51% achter, en een laag zwaartepunt wat resulteert in een speels en uitgebalanceerd rijgedrag.

Specs

De drie elektromotoren geven de A390 vierwielaandrijving. De lekkerste is de GTS, met 470 pk en 808 Nm koppel. Daarmee sprint de GTS in 3,9 seconden naar 100 km/u sprint vanuit stilstand. De acceleratie is gelijk aan de A110 R. De GT moet het doen met 400 pk en 650 Nm.

Alpine garandeert wendbaarheid via het Active Torque Vectoring-systeem. Het systeem werkt middels de twee achterste motoren, wat precisie en wendbaarheid ten goede moet komen. Ook een primeur voor een Alpine zijn de 365 mm remschijven met zes zuigers voor de remklauwen.

Qua uiterlijk lijkt de Alpine A390 gewoon een fraaie fastback, net als dat een Peugeot of een Citroën dat ook kan zijn. De hardware bewijst echter dat dit een heel andere auto is dan je doorsnee Fransoos.

Vanaf het vierde kwartaal van 2025 zal de Alpine A390 beschikbaar zijn in voorlopig twee uitvoeringen: de GT en GTS. Prijzen variëren van € 65.000 tot € 76.000, exacte Nederlandse prijzen volgen in een later stadium.