Ford Bronco EV is bijna nieuw en heel vooruitstrevend

Mocht je niet kunnen wachten op de nieuwe Ford Bronco, is de nieuwe Ford Bronco EV misschien iets voor jou!

Jarenlang was de Ford Bronco een van de stoerste SUV’s die je maar kon krijgen. Ondanks dat er genoeg exemplaren in Nederland zijn geïmporteerd, is het model hier nooit geleverd. De Bronco was nog een echte rauwe en ruige auto.

Dat imago kreeg een nieuwe dimensie, toen de ‘onschuldige’ sporter en acteur Orenthal James Simpson besloot te vluchten in een witte Bronco voor de Californische hermandad. Ford kreeg (onbedoeld) enorme exposure, maar het merk had al besloten om de productie van de ruige auto te staken, ten faveure van de nieuwe Explorer en Expedition. Zoals eerder gemeld op Autoblog komt de Bronco binnenkort eindelijk terug. Mocht het te lang duren voor je, hier is nog een nieuwe Ford Bronco.

Deze Bronco is niet bedacht door Ford, maar door Zero Labs Automotive. Het is een heuse restomod, maar Zero Labs gaat net even wat verder dan de gemiddelde restomodder. Het is niet even een poetsbeurt en een LS-swap. De auto is gebaseerd op de eerste generatie Bronco, alhoewel het grootste gedeelte gloednieuw is. De Bronco staat namelijk op een uniek ‘skateboard’-achtig platform. Zo heeft deze Bronco, zowel voor als achter, een volledig onafhankelijke wielophanging. De schroefset komt van Fox vandaan. Luchtvering zal later een optie worden.

Afhankelijk van de grootte van jouw portemonnee kun je kiezen voor een enkele (349 pk) of dubbele motor (600 pk). U zult begrijpen: dit zijn elektrische motoren. De aggregaten worden door een 70 kWh accu voorzien van voldoende ‘juice‘. Wil jij ook onschuldig rondkabbelen in deze held van weleer: dat kan. In het land van herkomst kost de Zero Labs Bronco EV 185.000 dollar. Dat is voor de versie met één motor. Wil je de volle 600 pk om de politie af te schudden, dan zul je 240.000 dollar moeten meenemen.

De productie van de Ford Bronco EV start aan het einde van dit jaar. Er worden er aanvankelijk 150 stuks met een schoon geweten gebouwd. Naast deze Bronco komt Ford dit jaar óók met een nieuwe Bronco. Dat wordt echter een bravere medium vierdeurs crossover.