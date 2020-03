De opkomst en neerval van de Toyota Corona

De Toyota Corona, de kroon op het werk van Toyota?

Daar was ‘ie dan opeens. In 1957 zag de allereerste Toyota Corona het daglicht in China Japan. We schrijven trouwens Toyota Corona, maar eigenlijk moeten we Toyopet Corona neerpennen. Zo werd de eerste Corona namelijk officieel verkocht. Dat was overigens niet alleen een semantisch verschil. Klanten die een Toyota Crown konden kopen, gingen daarvoor gewoon naar de Toyota dealer. Plebejers die slechts een Corona konden regelen moesten naar de Toyopet winkel. Verschil moet er zijn. En toch ook weer niet. Zowel ‘Crown’ als ‘Corona’ betekent namelijk gewoon kroon. Dat moet toch een lastige uitdaging zijn geweest voor de Duitsers die Japanse films nasynchroniseren.

Eerste generatie Corona (1957-1960)

De eerste generatie Corona werd geleverd van 1957 tot en met 1960. Een heel nieuw design was de auto overigens niet. Technisch borduurde het apparaat voort op de Toyota Crown en de Toyota Master. Onder de kap huisde een bonkende 1.0 liter motor, die goed was voor 33 pk. Uiterlijk leek de Corona op een yank tank uit die tijd, alleen dan kleiner. Dat was een thema dat zich nog decennia voort zou zetten in de Japanse auto industrie. Opvallend aan de Corona waren diens monocoque chassis en voorwielophanging met dubbele wishbones. Mede daardoor woog het ding minder dan 1.000 kilogram.

Tweede generatie Corona (1960-1964)

De tweede generatie Corona liet niet lang op zich wachten. Al in 1960 kwam ‘ie op de markt. De auto werd ook wel verkocht onder de naam ‘Tiara’. Dat paste natuurlijk goed in het kroon-thema. De tweede generatie was belangrijk voor Toyota omdat de auto ook voor het eerst verscheept werd naar ‘Murica. Qua uiterlijk leek de auto dan ook wederom sprekend op een Amerikaan, alleen dan kleiner. De neus was vrijwel letterlijk een Madurodam-versie van de Ford Thunderbird. Ondanks dit kleine formaat lag er achter de grille wel een wat grotere motor. Althans, dat was een optie. Naast de een-punt-nul kon je namelijk ook kiezen voor een een-punt-vijf en later zelfs voor een een-punt-negen.

Derde generatie Corona (1964-1970)

Wederom slechts enkele jaren na de introductie van generatie twee was het in 1964 alweer tijd voor nummer drie. Deze Corona leek nu meer op een Britse bak dan op een Yank Tank. Het belang van het model voor de toekomst van het merk was vooral de introductie van een bestel-variant genaamd de -jawel- HiAce. Ook de Toyoglide automatische transmissie werd geïntroduceerd bij deze derde gen. Daarnaast was de derde generatie Corona ook gewoon een ordinaire verkoopknaller voor Toyota. In 1967 verkocht het merk 80.000 auto’s, waarvan 30.000 Corona’s. De Corona ging nu dus officieel hard viraal.

Vierde generatie Corona (1970-1973)

De derde Corona hield het maar liefst zes jaar vol voordat het tijd was voor de vierde generatie. Deze leek op een Triumph Dolomite, alleen het verschil was natuurlijk dat de Toyota niet stuk was als je erop ademde. Met de vierde generatie werd er voorzichtig ook een wat hetere variant geïntroduceerd, met de dikke 18R 2.0 injectiemotor onder de kap. Wasabi!

Vijfde generatie Corona (1973-1979)

Met de wereld in de ban van de oliecrisis kwam de vijfde generatie Corona op de markt. Je zou zeggen dat wordt een amechtig ding met een klein motorje in het vooronder, maar niks is minder waar. De stoere vijfde generatie werd de auto waarmee de Corona definitief alle vaccins schroom van zich afwierp. Dat bleek wel uit de Corona 2000GT. Deze versie had een 2.0 liter vierpitter met twee nokkenassen en een kop gemaakt door Yamaha. Daarmee was hij resistent tegen aanvallen van Europese hot hatches.

Zesde generatie Corona (1978-1983)

Zoals je ziet in de bouwjaren was er wat overlap tussen de vijfde en zesde generatie Corona. Behalve een nieuw (saaier) uiterlijk was er dan ook niet echt veel nieuws te melden. Alleen dat de auto nu ook in Nieuw Zeeland en Indonesië geproduceerd werd was belangrijk voor Toyota zelf. Maar de zesde generatie was verder een tussenpaus.

Zevende generatie Corona (1982-1987)

Grote veranderingen kwamen er wel bij de zevende generatie Corona. Betreurenswaardige veranderingen ook. Tíjdens de productierun van generatie zeven muteerde de Toyota Corona namelijk van een premium achterwielaandrijver naar een auto met wrong wheel drive. Feitelijk verkocht Toyota twee verschillende auto’s naast elkaar, allebei onder de naam Corona. Aan de ene kant was er achterwielaangedreven ‘T140’ wat in principe een fors gelifte versie van de zesde generatie was. Aan de andere kant was er de ‘T150’, met voorwielaandrijving. Om dat laatste goed te maken had de T150 als eerste Japanse auto ooit een klokkenwinkel bestaande uit LCD-schermpjes.

Achtste generatie Corona (1987-1992)

De achtste generatie Corona borduurde voort op het voorwielaangedreven platform van de T150 (en diens facelift, de T160). Apart was dat de Corona door Japanse belastingwetgeving nu praktisch dezelfde afmetingen had als de Toyota Carina, die Toyota in Japan naast de Corona verkocht. Die afmetingen bleken het ook goed te doen in Europa…maar daar werd de Japanse Corona opeens als Carina verkocht! En dan zegt men weleens dat Italianen moeilijk te volgen modelgamma’s hebben. De achtste Corona was verder een ontzettende saaimobiel. Wel grappig was het feit dat de facelift (T180) de Corona EXiV genoemd werd. Volgens de Japanners stond dat voor EXtra ImpressiVe. Oké dan.

Negende generatie Corona (1992-1998)

En dan eindelijk een auto die je heel misschien nog op je netvlies kan toveren. De negende Corona kenden wij Europeanen namelijk als de Carina E. In mijn vroege jeugd zag je ze nog weleens op straat. Waarschijnlijk zouden ze dat nu nog doen, ware het niet dat mensen er op een gegeven moment wel genoeg van hadden. Toyota’s uit deze periode sterven immers nooit. Ook niet als ze in Engeland gebouwd worden, zoals gold voor de meeste Carina E’s. Alleen de GT-i’s werden altijd gebouwd in Japan. In principe was de Carina E het einde van de Corona, die het stokje overdroeg aan de Avensis. Maar dat klopt net niet helemaal…

Tiende generatie Corona (1996-2001)

Er was namelijk ook nog een tiende generatie Corona. Maar dit model was speciaal bedoeld voor de Japanse markt. De auto ging door het leven als de Toyota Corona Premio en werd later gewoon de Toyota Premio. Het was in naam wel de laatste Toyota die de naam Corona droeg. Hierna vond de baaaaaadge geen nieuwe host meer.

Dank aan @dizono voor de tip!