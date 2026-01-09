Knappe station van Volvo-zustermerk is een potentiële verkooptopper in Nederland!

De prijs, de looks en de technologie zullen de gemiddelde Nederlander aanspreken.

Je kon het eergisteren hier al lezen, maar nu hebben we ook de officiële bevestiging. Zeekr brengt zijn prachtige stationwagon naar Europa en Nederland. Waar het model in China de 007 GT heet, mogen wij hem 7GT gaan noemen. Volgens Zeekr staat het model voor Chinese technologie met Europees design. Dat klinkt als een flauwe reclameslogan, maar oordeel niet te vroeg.

Wat je zeker van de Zeekr moet weten, zijn de afmetingen. Hij is ongeveer zo lang als een A5 Avant en zo hoog als een A6. Tot dusver niets speciaals dus. Maar dan zie je de breedte: 2,07 meter! Dat is breder dan Lamborghini’s en Rolls-Royces. Je zou het niet zeggen als je hem zo ziet staan op de afbeeldingen, toch? Het gewicht krijgen we niet te horen, maar dat zal vast niet mals zijn.

Ondanks het waarschijnlijk hoge gewicht knalt de topversie van de Zeekr 7GT dankzij 646 pk in 3,3 seconden naar de 100 en ligt de topsnelheid op 210 km/u. De basismodellen krijgen 421 pk en zitten na 5,3 seconden aan de 100 km/u. Ook niet verkeerd.

Niet alleen in een rechte lijn moet de 7GT in de topuitvoering een toffe auto zijn. De ophanging bestaat uit dubbele draagarmen en een vijf-link achteras die is afgesteld op ”een verfijnde rijervaring”. Dat testen we graag eens uit.

Razendsnel opladen

Misschien wel het meest indrukwekkende aspect aan deze Zeekr is zijn oplaadkunsten. Er ligt een 100-kWh batterij in die in de Long Range-uitvoering zorgt voor 655 kilometer aan actieradius. Het basismodel krijgt 519 kilometer range dankzij een 75-kWh batterij. Deze accu’s zijn razendsnel op te laden dankzij de 800-volt architectuur.

Zeekr belooft een laadcapaciteit van 480 kW. Vind maar eens een lader die dat aan kan. Lukt dat, dan kun je in 13 minuten van 10 naar 80 procent opladen bij de kleine accu. De grote batterij doet er 3 minuutjes meer over. In de praktijk is dat 340 kilometer na 10 minuten laden.

Verder vinden we in het interieur plek voor vijf en een kofferbak met 456 liter aan ruimte. De ruimte in de bagageruimte valt voor een station toch wel een tikkeltje tegen. In de midden- en topuitvoering kijk je uit op een 33,5-inch AR-head-up-display, gecombineerd met een 13-inch instrumentenpaneel. In de basisversie is er een HUD, maar wel een 15-inch centraal OLED-scherm.

Een schappelijke Nederlandse prijs

Je krijgt dus het snelle laden van de Chinezen in een vrij Europees getint exterieur (kijk maar eens naar die 12Cilindri-achtige streep op de neus). Met de cijfers die de Zeekr 7GT kan overleggen, gaat hij de strijd aan met auto’s als de BMW i5 Touring. Kijken we vervolgens naar de vraagprijs, dan valt de Zeekr weer in een ander segment.

Je kunt de Zeekr 7GT vanaf nu in Nederland bestellen in de drie verschillende uitvoeringen. De startprijs is 45.990 euro voor de 7GT Business Edition. De Long Range RWD Launch Edition gaat voor 50.990 euro en de Privilege AWD Launch Edition kost ten minste 57.490 euro.

Dat zijn Tesla Model 3-achtige prijzen in een auto die een stuk ruimer is en je ook nog eens niet op iedere hoek van de straat ziet staan. Heeft Zeekr hier een potentiële verkooptopper te pakken? Ik sluit het zeker niet uit.