Knappe station van Volvo-zustermerk is een potentiële verkooptopper in Nederland!

De prijs, de looks en de technologie zullen de gemiddelde Nederlander aanspreken.
Je kon het eergisteren hier al lezen, maar nu hebben we ook de officiële bevestiging. Zeekr brengt zijn prachtige stationwagon naar Europa en Nederland. Waar het model in China de 007 GT heet, mogen wij hem 7GT gaan noemen. Volgens Zeekr staat het model voor Chinese technologie met Europees design. Dat klinkt als een flauwe reclameslogan, maar oordeel niet te vroeg.
Wat je zeker van de Zeekr moet weten, zijn de afmetingen. Hij is ongeveer zo lang als een A5 Avant en zo hoog als een A6. Tot dusver niets speciaals dus. Maar dan zie je de breedte: 2,07 meter! Dat is breder dan Lamborghini’s en Rolls-Royces. Je zou het niet zeggen als je hem zo ziet staan op de afbeeldingen, toch? Het gewicht krijgen we niet te horen, maar dat zal vast niet mals zijn.
Ondanks het waarschijnlijk hoge gewicht knalt de topversie van de Zeekr 7GT dankzij 646 pk in 3,3 seconden naar de 100 en ligt de topsnelheid op 210 km/u. De basismodellen krijgen 421 pk en zitten na 5,3 seconden aan de 100 km/u. Ook niet verkeerd.
Niet alleen in een rechte lijn moet de 7GT in de topuitvoering een toffe auto zijn. De ophanging bestaat uit dubbele draagarmen en een vijf-link achteras die is afgesteld op ”een verfijnde rijervaring”. Dat testen we graag eens uit.
Razendsnel opladen
Misschien wel het meest indrukwekkende aspect aan deze Zeekr is zijn oplaadkunsten. Er ligt een 100-kWh batterij in die in de Long Range-uitvoering zorgt voor 655 kilometer aan actieradius. Het basismodel krijgt 519 kilometer range dankzij een 75-kWh batterij. Deze accu’s zijn razendsnel op te laden dankzij de 800-volt architectuur.
Zeekr belooft een laadcapaciteit van 480 kW. Vind maar eens een lader die dat aan kan. Lukt dat, dan kun je in 13 minuten van 10 naar 80 procent opladen bij de kleine accu. De grote batterij doet er 3 minuutjes meer over. In de praktijk is dat 340 kilometer na 10 minuten laden.
Verder vinden we in het interieur plek voor vijf en een kofferbak met 456 liter aan ruimte. De ruimte in de bagageruimte valt voor een station toch wel een tikkeltje tegen. In de midden- en topuitvoering kijk je uit op een 33,5-inch AR-head-up-display, gecombineerd met een 13-inch instrumentenpaneel. In de basisversie is er een HUD, maar wel een 15-inch centraal OLED-scherm.
Een schappelijke Nederlandse prijs
Je krijgt dus het snelle laden van de Chinezen in een vrij Europees getint exterieur (kijk maar eens naar die 12Cilindri-achtige streep op de neus). Met de cijfers die de Zeekr 7GT kan overleggen, gaat hij de strijd aan met auto’s als de BMW i5 Touring. Kijken we vervolgens naar de vraagprijs, dan valt de Zeekr weer in een ander segment.
Je kunt de Zeekr 7GT vanaf nu in Nederland bestellen in de drie verschillende uitvoeringen. De startprijs is 45.990 euro voor de 7GT Business Edition. De Long Range RWD Launch Edition gaat voor 50.990 euro en de Privilege AWD Launch Edition kost ten minste 57.490 euro.
Dat zijn Tesla Model 3-achtige prijzen in een auto die een stuk ruimer is en je ook nog eens niet op iedere hoek van de straat ziet staan. Heeft Zeekr hier een potentiële verkooptopper te pakken? Ik sluit het zeker niet uit.
Reacties
minimoke1984 zegt
Zeker gezien de prijs een leuke opvolger voor mijn model S … Ga denk is binnenkort is kijken
jaso013 zegt
Dan is de Tesla Y standard long range nog steeds een betere deal imo. Zeekr als je alleen al naar de kofferbakruimte kijkt.
Robert zegt
Met die breedte zul je een beste kluif hebben aan het parkeren in de standaard vakken in bijv. een parkeergarage. Ik bedoel, dit zal uiteindelijk wel passen, maar het in- en uitstappen wordt daarna wel een uitdaging.
cdlop01 zegt
2500 tot 2685 kg vlgs sommige bronnen ook 2345kg, in ieder geval erg zwaar. Veel te breed ook, alles om zeer groot accupakket te herbergen. Eerlijk is eerlijk, erg mooi model en basisprijs zeer scherp. Alles zal afhangen van de leaseprijzen.
Mini Joe zegt
C5X in herhaling
petrolman zegt
Hebben jullie ruzie gemaakt met de Glorieuze Leider ofzo? De Chinese auto spam is de afgelopen dagen niet aflatend en hoe kan je nou zo idolaat zijn van dit ongemakkelijk gevormde middle-of-the-road saaie ding?
Joris24 zegt
Weer een chinese advertorial? Het ligt er wel heel dik op zo. Kijk eens naar het commentaar bij het vorige artikel over de zoveelste chinese AI-blob waar je naar linkt, hier is niks unieks of knaps aan. Goedkoop ja, dankzij kinderarbeid, dwangarbeid, 16-urige werkdagen en afromen van inkomens door de partij om dat vervolgens als staatssteun in de autobranche te stoppen en de munt (al 20 jaar) kunstmatig laag te houden.
hippopotamus zegt
Tijd dat de Europese merken ook met een 800v / 650km+ enigszins betaalbare stationwagon gaan komen, want hiervan gaan mijn géén-Chinees principes licht wankelen.
Joris24 zegt
Ligt eraan hoe belangrijk je het vindt dat de mensen die jouw auto bouwen behoorlijk behandeld worden, hoe belangrijk je privacy vindt, hoe belangrijk je de europese economie, waar je van afhankelijk bent, vindt, et cetera. Concurreren is makkelijk als je geen rekening hoeft te houden met vaderschapsverlof, dwangarbeid kunt inzetten en als branche honderden miljarden staatssteun krijgt om de wereld te beconcurreren.
Je hoeft niet roomser te zijn an de paus, ben ik ook niet, maar de kaalslag van de automotive branche in europa is nu gaande agv oneerlijke concurrentie, de vraag is of je dat moet willen steunen of niet. Om nog maar te zwijgen over wat er met de data gebeurt die deze auto’s verzamelen, alles wat de camera’s, microfoons en datadragers verzamelen komt terecht bij een communistisch regime met een dictatoriale leider die niks geeft om privacy en niet wars is van heropvoedingskampen en moderne kolonisatie (belt & road).
mashell zegt
Bla bla. De Chinezen subsidiëren Chinese fabrikanten zodat ze auto’s kunnen bouwen voor Chinese consumenten. En dat recht hebben ze en is ook niet wezenlijk anders als hoe Europese en Amerikaanse merken hun auto industrie behandelen. Denken dat China dat doet om onze industrie aan te vallen is erg vanuit je zelf geredeneerd maar niet juist. Meer concurrentie levert betere producten op voor de consument.
De claim dat alles wat de camera’s en microfoons opnemen naar China gestuurd wordt is volkomen absurd en getuigd van een narcistische mindset maar het spijt me, zo interessant zijn de klanten niet.
Je kunt wel woorden als communistisch regime en dictatoriale leider gebruiken maar het is een ander land, de mensen zijn vrij daar een regime te hebben wat ze zelf willen. En probeer je voor te stellen dat veel Chinezen hun welvaart hebben zien verbeteren en dus gewoon tevreden zijn over hun regime. Wat jij kolonisatie noemt kun je ook ontwikkelingsamenwerking noemen, iets waar het sterk op zichzelf gefocusde westen nogal te kort schiet. Trap toch niet zo dom in de anti China propaganda die de Amerikanen je via sociale media voeren.
cdlop01 zegt
Snelladen funest voor accu’s wat de EV lobby ook stelt.
Opmerkelijk de enorme aandacht al jaren voor Chinese merken terwijl de verkoopcijfers helemaal niet schokkend zijn…… . Er wordt enorm betaald door importeurs de auto’s te pushen, dat mag allemaal wel wat minder.
Ik heb overigens liever kleiner accupakket en veel minder gewicht….dan maar wat vaker laden hoewel dit meevalt in de praktijk bij lichtere en dus zuiniger EV’S.
Wij gaan dus voor de nieuwe ES 350e in april.
lekkerlinksrijden zegt
Ik vind dit geen stationwagen, meer een oversized hatchback
Mocha Joe zegt
Wat een low effort auto. Met iets meer engineering had hij waarschijnlijk een stuk smaller en lichter kunnen zijn.