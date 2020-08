Ford doet een anti-Tesla, wil tuners juist gaan helpen

Waar Tesla er alles aan doet om chiptuning tegen te gaan, wil Ford er juist voor zorgen dat tuners hun ding kunnen doen.

Computers spelen binnen auto’s een steeds grotere rol. Niet alleen de EV’s van Tesla zitten vol met processors en moederborden, ook fossielenvreters als de Ford Bronco zijn gevuld met chips. Remmen, gasgeven, zelfs sturen gaat tegenwoordig allemaal via computers. Dat terwijl auto’s steeds meer verbonden worden met de autowereld. Denk aan auto-updates die je via WiFi binnenhaalt.

Dit alles heeft auto’s een theoretisch doelwit gemaakt voor hackers. Want stel je voor dat jij als cybercrimineel zo’n auto kan hacken en de boel kan overnemen. Dat je het als zo’n radiografisch bestuurbaar autootje kan besturen en de auto vertelt dat deze naar een afgelegen industrieterrein moet rijden. Een dystopische nachtmerrie, eentje die autofabrikanten proberen te voorkomen, onder meer met digitale beveiligingslagen in de ECU van de auto.

En dit is een probleem voor tuners. Want zij moeten juist bij die ECU zijn om upgrades uit te kunnen voeren. Om de auto te laten werken met nieuwe onderdelen, of om simpelweg te chiptunen. Ford Bronco-topman Jeff Seaman zegt tegen Muscle Cars & Trucks dit probleem te erkennen. Daarom dat zij samen met ‘strategische partners’ – lees tuners – gaan samenwerken om de ECU te kunnen tunen. Het bedrijf werkt zelfs samen met tuningsvereniging SEMA, om via een overeenkomst tuners toegang te geven tot de ECU.

Daarmee gaat Ford exact het tegenovergestelde doen van wat Tesla nu doet. Wie immers een Tesla chiptunet, krijgt een gigantische melding in beeld die niet weg te klikken is. Bij Tesla gaat het wel om een softwarematige upgrade die zij zelf ook aanbieden voor 2000 dollar, dus je zou kunnen stellen dat het geen eerlijke vergelijking is. Aan de andere kant, als je zelf de instapper viercilinder van de Bronco chipt naar het vermogen van de EcoBoost V6, gaat Ford je kennelijk niet tegenhouden maar zelfs helpen. Dus is het verschil wel echt zo groot?

Waarom Tesla het chiptunen heeft geblokkeerd, is nog niet duidelijk. In de waarschuwingsmelding gooien ze het op mogelijke schade voor de auto. Maar is dat niet de verantwoordelijkheid van de eigenaar? Natuurlijk, de auto moet niet onveilig worden voor andere weggebruikers, maar voor de rest is het toch ‘wie betaalt, bepaalt’, niet? Gelukkig denkt sowieso Ford daar wél zo over, waardoor jij nog met je auto naar de tuner kan gaan. Mits die tuner samenwerkt met Ford, dan.