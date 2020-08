McLaren onthult architectuur voor nieuwe modellen

De volgende generatie auto’s van McLaren zullen deze nieuwe carbon architectuur als basis gaan hebben.

Het Britse automerk staat niet alleen bekend om hun 3.8- en 4.0-liter twin-turbo V8. McLaren maakt ook dankbaar gebruik van een compacte lichtgewicht carbon architectuur. Dat begon met de MonoCell op de 12C. De huidige generatie duiden ze aan als Monocage II. Een nieuwe generatie architectuur staat te popelen om gebruikt te worden en is op een paar vlakken anders in vergelijking met de huidige situatie.

Zo is de nieuwe carbon architectuur van het merk volledig in huis ontwikkeld in het McLaren Composites Technology Centre (MCTC). Deze basis is lichter en veiliger in vergelijking met de huidige generatie. Nog belangrijker is dat deze carbon tub klaar is voor hybride motoren.

De aankomende jaren kunnen we een reeks hybride modellen van het merk verwachten. Het eerste model dat gebruik maakt van deze nieuwe architectuur verschijnt volgend jaar al. Dankzij de koolstofvezel technologie hebben de auto’s van McLaren altijd een relatief laag gewicht. Die reputatie willen ze volhouden als er straks hybride modellen van het merk gaan komen. Een accu voegt nogal wat gewicht toe en dat past niet in de filosofie van het merk. Met de nieuwe carbon architectuur heeft McLaren het gewicht toch laag weten te houden ondanks de komst van een hybride aandrijflijn.

Voor nu moeten we het doen met een foto van de carbon body. Het is afwachten welk model als eerste gebruik gaat maken van deze nieuwe basis en wat de specs gaan zijn.