Tesla gaat tuners keihard aanpakken

Tesla vindt het niet tof als je hun niet de volle mep betaalt voor extra power.

Tesla is een raket die niet af te stoppen lijkt, maar Tesla zelf vindt het niet zo tof als klanten een raket van hun eigen auto maken. In sommige gevallen kan dat laatste namelijk vrij makkelijk door wat eentjes en nulletjes te veranderen in de software. Om keiharde extra pegels te verdienen muilkorft Tesla sommige auto’s namelijk af fabriek qua power. Als je die power wel wil kan dat, maar dan moet je Tesla een paar ruggen betalen om de kunstmatige beperking met wat andere instellingen weg te nemen. Een beetje zoals traditionele merken dat tegenwoordig ook doen met hun turbotorren.

Zwarte cijfers

Aan het eind van Q3 bood Tesla zelf klanten van een Model 3 Dual Motor voor 2.000 Dollar de optie om de auto achteraf meer power te geven. Tesla moest en zou namelijk zwarte cijfers schrijven. Maar zoals er ook chiptuners zijn voor auto’s met verbrandingsmotor, zijn er ook partijen die bedacht hebben dat ze zelf ook wel wat cijfertjes kunnen veranderen, zoals Ingenext. Zij boden dezelfde upgrade aan voor de helft van de prijs.

Hackers

Tesla is daar niet heel blij mee en pakt deze ‘hackers’, zoals Tesla ze zelf beschrijft, keihard aan. Afnemers van Ingenexts diensten krijgen nu bij een software update onderstaande melding (via Reddit) op hun grote schermen, die je irritant genoeg niet weg kan klikken. Dit terwijl Tesla eerder nog claimde dat het tuners tof vond.

Jouw auto, of Tesla’s auto?

De honcho van Ingenext geeft aan dat hij verwacht binnen twee weken een patch te hebben waardoor de melding verdwijnt. Maar misschien komt Tesla dan ook wel weer met iets nieuws om tuners tegen te gaan. Wat vind jij, is het gerechtvaardigd dat Tesla dit doet, of moeten ze met hun digitale klauwen van jouw eigendom afblijven na aankoop?