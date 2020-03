Ford Econoline van Clinton is briljant voor aspirant-detectives

Met deze Ford Econoline kun je lange tijd op de uitkijk staan. Jazeker, nu nog iemand hebben om te stalken, eh, volgen.

Het is een type auto dat we eigenlijk niet zoveel behandelen. Toch zijn ze enorm cool. We hebben het natuurlijk over surveillancebusjes. Je weet wel, van die bedrijfswagens die de politie gebruikt om de boel in de gaten te houden. Juist omdat ze niet opvallen en er goedkoop uitzien, maar wel voorzien zijn van de meest hoogwaardige appratuur.

Ford Econoline

Dan kan het wel per land en per regio schelen hoe zo’n auto eruit ziet. We bedoelen geen Peugeot Bipper met twee blikken Bambix aan een koordje. Nee, wat we bedoelen is een Ford Econoline zoals je gezien hebt in zo ongeveer elke actiefilm. Althans, elke goede actiefilm. Het liefst eentje met een licht ontvlambare politieagent die toch een hart van goud heeft en de halve stad afbreekt met zijn strapatsen om de met een Duits sprekende slechterik te pakken. Ofzo.

Bill Clinton

Kortom, je moet deze bus gewoon hebben. Wat is het eigenlijk precies voordat je ‘m op de boot laat zetten? Het is een Ford E350 uit 1994. De auto is door Wolf Coach helemaal omgebouwd tot Secret Service Communications Vehicle. Destijds werd de auto gebruikt in de konvooi van Bill Clinton. Je weet wel, de stagebegeleider van Monica Lewinsky. Net als veel konvooi voertuigen heeft de auto een bijnaam, in dit geval Roadrunner.

50.000 kilometer

De auto is nog niet veel gebruikt in de afgelopen 26 jaar. Er is nog geen 50.000 kilometer mee gereden. Deze generatie Fords staan niet bekend om hun verfijning, luxe, comfort. Zelfs Amerikanen vonden hem veel te dorstig en voor zijn gewicht en afmetingen valt de ruimte behoorlijk tegen. Maar een E350 vervangen is niet nodig, want ze zijn in principe onverwoestbaar. Je hoeft ‘m maar een keer te kopen.

31.000

De meeste apparatuur is er natuurlijk al uitgehaald. Maar het is een uitstekende hobby auto voor de aspirant detective of voor benzine-minnende hipsters die overal een camper of Tiny House van willen maken. Alle accu’s en de generator zitten er nog in. Handig. De verkoper wil er graag 31.000 dollar voor hebben. Volgens de verkoper is ‘ie overigens 100.000 dollar waard als je kijkt naar de onderdelen. Die eerste 69.000 aan korting heb je dus al in de zak.