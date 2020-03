Tesla moet fabriek toch dichtgooien vanwege coronavirus

De sherrif heeft gesproken.

Het was een beetje een raar verhaal gisteren rondom de Tesla-fabriek in het Amerikaanse Fremont. Terwijl alle bedrijven in de omgeving in lockdown gingen vanwege het coronavirus zou de fabriek van Tesla nog wél open mogen blijven. Dat terwijl eigenlijk alleen de essentiële activiteiten doorgang mochten vinden. Volgens de berichten was de autofabriek om onduidelijke redenen als ‘essential business’ aangemerkt.

De lokale autoriteiten hebben zich nu toch uitgesproken over de kwestie. Via Twitter, want dat is hoe Amerikaanse autoriteiten communiceren. Het plaatselijke sherrifkantoor laat in het bericht weten dat Tesla geen ‘essential business’ is. Hij voegt er aan toe: ‘Tesla can maintain minimum basic operations’.

Tesla: @Tesla is not an essential business as defined in the Alameda County Health Order. Tesla can maintain minimum basic operations per the Alameda County Health Order. — Alameda County Sheriff (@ACSOSheriffs) March 17, 2020

Wat houdt dat laatste in? In ieder geval niet de fabriek draaiende houden, zoals Musk nu deed. Onder de basisactiviteiten worden alleen enkele belangrijke administratieve taken en beveiliging gerekend. Tesla zal dus alsnog de productie moeten staken, of Musk de heisa rondom het coronavirus nu overdreven vindt of niet. Hij heeft nog niet gereageerd. Het is ook niet bekend wat er gebeurd als Musk simpelweg weigert de productie te stoppen.

Ondanks de oproep van de lokale autoriteiten aan alle burgers om binnen te blijven was er vandaag toch nog veel personeel op komen dagen, meldt Reuters. De interne mail van Elon Musk heeft dus toch het gewenste effect gehad.

De fabriek in Fremont, onder de rook van San Francisco, is de enige Tesla-fabriek op Amerikaanse bodem. De fabriek verschaft zo’n 10.000 man aan werk. Tenzij Elon Musk nog iets weet te verzinnen om onder de coronavirus-maatregelen uit te komen, zal toch ook Tesla het voorbeeld van de andere autofabrikanten moeten volgen.