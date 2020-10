Dit kost de Arteon Shooting Brake als 200 pk diesel - Autoblog.nl

De Volkswagen Arteon Shooting Brake is aangekomen in Nederland, nu is ook de prijs van de 2.0 TDI diesel bekend.

Een familieauto met een uiterlijk dat prettig op het netvlies ligt. Natuurlijk doet elke designer zijn best een auto zo fraai mogelijk te tekenen, maar dat wil niet altijd lukken. Enkele voorbeelden van -wat uw auteur betreft- een geslaagde koets zijn de Kia Proceed GT, de Peugeot 508 SW en ook de Volkswagen Arteon Shooting Brake.

Concurrentie

Inmiddels gearriveerd op Nederlandse bodem is de Volkswagen Arteon Shooting Brake. De Duitse autofabrikant meldde met de bekendmaking van de prijzen dat de 2.0 TDI nog zou volgen. Daar is vandaag een antwoord op gekomen. De Arteon Shooting Brake met de 2.0 TDI diesel (200 pk) is er vanaf 55.990 euro.

Kijken we naar de concurrentie, dan is de Renault Talisman Estate een interessante. De dCI 200 diesel is er vanaf 56.190 euro. Een andere concurrent is bijvoorbeeld de eerder genoemde Peugeot 508 SW, maar deze is er op dit moment niet als diesel. De Opel Insignia Sports Tourer dan. Deze als 2.0 CDTI met 174 pk en de 8-traps automaat is er vanaf 51.399 euro.

Varianten

Diesel in dit segment begint in Nederland een dino te worden. Door de geplaagde belastingen is het een dure grap aan het worden. Met 190 pk in combinatie met de 2.0 TSI DSG R-Line Business+ is de Arteon Shooting Brake met benzine in plaats van diesel er voor 49.490 euro. En dat scheelt toch een slok op de borrel in vergelijking met de TDI, om nog maar te zwijgen over de afschrijving.