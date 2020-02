Ford en VW maken Mercedes-Benz uniek

Nu Ford en Volkswagen samenwerken, staat Mercedes-Benz helemaal alleen.

Mercedes zal binnenkort een zeer uniek merk zijn in bedrijfswagen-land. Dankzij de alliantie tussen Ford en Volkswagen blijft Mercedes als enige Europese grote bedrijfswagenbouwer over. We lichten het graag even voor je toe.

Alliantie

Eerst even over de alliantie. Gisteren konden wij jullie informeren dat Volkswagen de Amarok uit productie gaat halen. Althans, de productie in Hannover wordt gestaakt. De productie in Argentië zal nog even doorgang vinden. De Amarok krijgt in 2022 wél een opvolger. Deze auto zal identiek zijn aan de opvolger van de huidige Ford Ranger.

‘Eigen’ bedrijfswagens

Tot zover de samenvatting. Vandaag kunnen we melden dat de alliantie veel verder gaat dan dat Volkswagen een Ford gaat voorzien van een VW-logo. Beide merken zullen gaan samenwerken aan hun eigen range van bedrijfsauto’s. Dat is eigenlijk heel erg logisch. Veel merken doen dat. Denk aan Fiat plus PSA en Renault-Nissan. Ford en Volkswagen hebben lange tijd ‘eigen’ modellen gebouwd.

Pick-ups

De eerste producten van deze alliantie zijn de pick-ups. Niet veel later is het de bedoeling dat de bussen van beide merken techniek met elkaar gaan delen. Verwacht overigens niet dat het direct met het gehele aanbod zal gebeuren. Vervanging zal uiteraard pas plaatsvinden als de modellen aan vervanging toe zijn. De Volkswagen Caddy die we binnenkort kunnen verwelkomen zal bijvoorbeeld nog gewoon een ‘echte’ Volkswagen zijn. Het zal dus gaan om de modellen die pas daarna op de markt verschijnen.

Mercedes-Benz

Hiermee zal Mercedes-Benz overblijven als enige fabrikant die niet zijn gehele range deelt met een ander merk. Dit geldt dan overigens enkel voor de Vito en zijn grote broer, de Sprinter. De Mercedes Citan is technisch gezien gewoon een Renault Kangoo, maar dan met een andere neus.

Ford en Volkswagen zullen niet alleen met elkaar samenwerken met bedrijfswagens. De twee grootmachten zullen ook hun krachten bundelen met elektrische auto’s en autonome techniek.