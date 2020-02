Aston Martin Vantage Roadster: in recordtempo je dak open

En met recordtempo bedoelen we het openen van een elektrisch dak voor een cabrio natuurlijk. Een uniek puntje voor de Vantage!

In het najaar van 2019 kondigde Aston Martin aan dat er een open variant ging komen van de Vantage. De auto zou in de lente van dit jaar op de markt komen. In aanloop naar die marktlancering hebben de Britten de cabrio nu officieel uit de doeken gedaan.

We beginnen met een interessante claim van Aston Martin. Volgens het merk heeft de Vantage Roadster het snelst opererende dak ter wereld. De automatische dakconstructie gaat open in 6,7 seconden en sluit in 6,8 seconden. Dit kan tot een snelheid van 50 km/u.

Net als de coupé, komt de Vantage Roadster met een 4.0-liter grote twin-turbo V8. Goed voor 510 pk en 685 Nm koppel. Standaard gekoppeld aan een 8-traps automaat van ZF. Zelf roeren is er niet bij. Dat kan alleen met de huidige Vantage AMR, wat overigens een manuele zevenbak betreft.

De Roadster weegt 60 kg meer in vergelijking met de coupé. Het sprintje naar honderd kilometer per uur is net onder de vier seconden gedaan. De topsnelheid ligt op 305 km/u. Op vakantie gaan met de Vantage Roadster betekent kritisch kijken wat je mee gaat nemen. De bagageruimte achterin bedraagt 200 liter.

Nederlandse prijzen zijn op dit moment niet bekend. Wel zijn de prijzen van andere markten bekendgemaakt. In zijn thuisland kost de Aston Martin Vantage Roadster £126.950. In Duitsland begint het vanaf €157.300 en in de Verenigde Staten mag je $161.000 lappen voor de cabrio. Vanaf het tweede kwartaal van dit jaar kunnen de eerste klanten de sleutels in ontvangst nemen.