Volkswagen Amarok binnenkort uit productie

Het hoge woord is eruit: de Volkswagen Amarok gaat uit productie.

De productie van de Volkswagen Amarok is bijna ten einde gekomen. De middelgrote pickup van Volkswagen is sinds 2010 leverbaar. Dat is niet heel erg lang voor een bedrijfswagen, maar het einde nadert nu al met rasse schreden.

Einde Amarok

Pickups in dit segment hebben het niet makkelijk. Vorige week konden we bekend maken dat de Mercedes-Benz X-Klasse ook zijn langste tijd heeft gehad. Bij de X-Klasse is het overigens uit een serieus gebrek aan belangstelling. Voor de Amarok zijn er twee andere redenen.

ID Buzz

De eerste is vrij simpel: Volkswagen heeft de productiefaciliteit in Hannover nodig. De ID Buzz komt eraan en deze moet gebouwd gaan worden in de fabriek waar nu de Amaroks van de band rollen. Dit betekent overigens niet dat de ID Buzz er al in 2020 komt. De productielijn moet namelijk eerst helemaal omgebouwd worden voor de elektrische bestelwagen van Volkswagen. De ID Buzz staat gepland voor 2021.

231 gram per kilometer

De andere reden is eveneens vrij simpel: CO2. De Amerok is enkel en alleen leverbaar met dikke zescilinder diesels. De nieuwe emissie-eisen voor bedrijfswagens is met een maximum van 147 gram per kilometer iets soepeler dan die voor personenauto’s. Echter, de zuinigste Amarok doet 231 gram per kilometer. Dat zou het gemiddelde te veel omhoog tillen.

Argentinië

Voor Volkswagen was de V6 modificeren of de Amarok elektrificeren véél duurder dan ‘m simpelweg van de Europese prijslijsten schrappen. Inderdaad, voor Europa. De Amarok wordt wereldwijd verkocht en ook in Argentinië gebouwd. Die fabriek zal nog gewoon Amaroks blijven produceren voor andere markten buiten de EU.

Opvolger

Het is niet alleen maar slecht nieuws. De Amarok krijgt namelijk wel degelijk een opvolger. Deze wordt in samenwerking met Ford ontwikkeld. De opvolgers van de huidige Ford Ranger en de nieuwe Amarok staan gepland voor 2020. Deze samenwerking is onderdeel van de strategische alliantie tussen Ford en Volkswagen. Zo zijn de twee grootmachten ook gezamenlijk in de weer met elektrische voertuigen.

