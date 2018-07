Fernando Alonso gooit schaduw op Kimi Raikkonen

En neemt het op voor onze zuiderbuur Stoffel.

Ai Caramba, wat is het toch jammer dat Alonso de laatste jaren van zijn prime in de F1 te grabbel heeft gegooid bij McLaren. In een goede auto had de Spaanse veteraan ongetwijfeld goed partij kunnen bieden aan de Hamiltons en Vettels van deze wereld. Niet alleen op de baan, maar ook in het psychologische spelletje naast de baan.

Dat Hamilton een dramakoning is dat weet inmiddels iedereen. Kijk alleen maar naar hoe hij zijn auto ‘naar de pits probeerde te duwen’ in de kwalificatie van gisteren (verslag). Hamilton wist ook wel dat dit een kansloze en illegale poging was, maar hij weet ook dat de beelden van Nigel Mansell die zijn Lotus over de finish probeert te duwen in de Grand Prix van Dallas in 1984 iconisch zijn. Het ontbrak er alleen nog aan dat hij even een ‘Neymarretje’ deed aan het eind.

Na afloop liet HAM zonder het keihard uit te spreken weer duidelijk zijn frustratie over zijn team doorschemeren. Daarbij ging hij voorbij aan het feit dat hij zelf eerst keihard over een kerbstone heen roste. Net als in Oostenrijk vond het team het nadien noodzakelijk om LH44 te vrijwaren van alle blaam, door te stellen dat de twee zaken niks met elkaar te maken hadden. Het zal wel weer de schuld zijn geweest van James Vowles…

Maar goed, terug naar Alonso. Want vergis je niet, Alonso is minstens net zo ‘eng’ als zijn voormalig teamgenootje. Niet voor niks gingen de twee na één seizoen samen bij McLaren hun eigen weg. De Spanjaard is de laatste jaren vooral negatief geweest over zijn team, zoals de keer dat hij in Japan ‘GP2 engine, GP2 engine!’ over de radio riep met betrekking tot de Honda-motor. Maar nu heeft hij weer wat gezegd over ‘de poppetjes’ en dat vinden wij als politiek verslaggevers veel interessanter.

Aanleiding voor het hele verhaal is dat Stoffel Vandoorne momenteel nogal onder vuur ligt. De Belg heeft zijn ervaren teamgenoot al sinds het verschijnen van de eerste Suske en Wiske niet meer verslagen in de kwalificaties en komt er ook in races niet aan te pas. De GP2-kampioen van enkele jaren geleden moet zodoende serieus vrezen voor zijn stoeltje. Maar Alonso heeft het op geheel eigen wijze voor hem opgenomen en tegelijkertijd Raikkonen een knauw gegeven:

Het is nou eenmaal moeilijk om mij te verslaan, maar Stoffel is beter dan Raikkonen. Toen we samen bij Ferrari reden, was Raikkonen in de races zeven tienden langzamer dan ik. Stoffel is meestal maar drie tienden langzamer dan ik.

Shots fired! Wat denk jij, zou Alonso graag in een Ferrari zitten dezer dagen?