Ken Block terug bij Subaru (en Porsche!) - Autoblog.nl

De Amerikaanse Gymkhana-expert Ken Block is weer terug bij Subaru. Ook Porsche vindt hij nu leuk.

Ken Block was destijds een van de eerste die de kracht van YouTube op waarde kon schatten. Meer dan 10 – 15 jaar gelden was het aanbod nog lang niet zo uitgebreid als nu. Uiteraard kon je toen kijken naar @wouter in een Audi A3 Turbo met 460 pk, maar heel veel automotive content was er niet.

Ken Block terug bij Subaru

Wat Ken Block geweldig deed was met zijn producties, was dat bijna iedereen het gaaf vond. Ook de mensen die normaal gesproken niet zoveel met auto’s hebben, keken ernaar. Daarnast was hij ook een verdienstelijk coureur. Reden genoeg voor Ford om hem een contract aan te bieden en samen te werken. Deze relatie tussen Ford en Block is beëindigd begin dit jaar, na een samenwerking van een kleine tien jaar. Het lijkt alsof de tijd heeft stilgestaan, want Ken Block is weer terug bij Subaru.

Ja, terug. Want in de eerste video’s van de Amerikaan reed hij in een Subaru Impreza WRX STI. Eerst in eentje van de ‘GDB’-generatie en later in een ‘GRB’-generatie (de eerste hatchback). Daarnaast was (en is) Ken Block natuurlijk rallycoureur. Voor zijn periode bij Ford won Block 10 rally’s in de VS. Met de Subaru die je op de afbeeldingen ziet gaat hij nog zes van de zeven rally’s rijden in het American Rally Association-kampioenschap.













Subaru Motorsports USA Team

De co-coureur van Ken Block in de Subura Impreza is Alex Gelsomino. Een van zijn teammaten is een oude bekende: Travis Pastrana. De andere coureur in het Subaru Motorsports USA team is Brandon Semenuk.

Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. Hij zal dit jaar ook in een Porsche gaan rijden. In een oude 911 zal hij meedoen aan de East African Safari Classic Rally. Meneer Block houdt van boxermotoren zo te zien.

Baja 1000

Waarschijnlijk zit er geen boxermotor in de Trophy Truck waarmee Ken Block dit jaar mee gaat doen aan de Baja 1000, een van de gaafste en meest veeleisende rally’s ter wereld die hij óók nog gaat rijden dit jaar. 2021 wordt een druk jaar voor Block.

Hopelijk gaat Block ook weer samenwerken met Subaru om weer de meest bijzondere creaties op video vast te leggen. Het blijft immers plat vermaak.