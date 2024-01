Koop een permanent F1 Dutch Grand Prix ticket voor 1,4 miljoen Euro

Dit appartementje in Zandvoort is voor 1,4 miljoen jouw permanente ticket voor de Dutch Grand Prix.

Kijk, je wil natuurlijk jaarlijks naar de Dutch Grand Prix. Maar, in je bil geknepen worden door een Max-fan, daar heb je geen zin in. Kunnen wij ons wat bij voorstellen. Dus hebben we, behulpzaam als wij altijd zijn, even gezocht naar de oplossing voor je. En het zal je niet verbazen dat we die ook gevonden hebben.

Voor 1.395.000 Euro vrij op naam, kan jij namelijk dit appartementje in Zandvoort op de kop tikken. Of we zeggen appartementje, maar het is eigenlijk een heus Penthouse. Na aankoop woon je dus eindelijk op hetzelfde niveau als Alexander Pechtold. Het woonoppervlak bestrijkt 177 vierkante meter. Buiten heb je meerdere terrassen die 54 vierkante meter groot zijn samen. De advertentie meldt ‘afwerkingsniveau goud’. Dat klinkt een beetje als een Joël Beukersesque platte marketingterm, alleen in dit geval zonder humor gebracht. Maar ach, we gaan er zomaar vanuit dat de afwerking beter is dan die in de Trump Tower.

Het gaafste aan het appartement is echter de ligging en de uitzichten. Dat is dan ook de reden waarom we erover schrijven. Want aan de Oostkant, is er zicht op zee en de duinen. Aan de zuidkant lig je te bakken in de zon. En tenslotte is er nog een terras aan de andere kant met zicht op -jawel- het Formule 1 circuit. Je hoeft dus nooit meer Gold Tickets te kopen voor de Grand Prix want je kan gewoon met een mojitootje in de hand op je eigen terras zitten.

Geen overvolle ‘premium’ hospitality voor 500 Euro, geen oververhitte aangeschoten huisvaders met Verstappen-petjes aan, geen DIXI’s, geen broodje UNOX voor 15 Euro…Niet anderhalf uur lang in de menigte staan om 300 meter af te leggen naast je mede-fans en Christijan Albers. Pfoah…Lekker man.

Lijkt jou dat nu wel 1,4 miljoen (of meer) waard, kan je contact opnemen met Christie’s en informeren naar je plekje in de Duinwachter. Koop dan!1!!