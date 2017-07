Wat je moet weten over de Alpina D5 S

Er komt een nieuwe hete zelfontbrander uit Buchloe!

Hoewel er nu nog niet meer beeldmateriaal is vrijgegeven dan een enkele teaser, heeft Alpina wel de nodige gegevens van de aankomende D5 S de wereld in geslingerd. Deze dikke diesel zal qua vermogen en koppel tussen de 540d en de M550d in komen te zitten, onder de kap ligt de bekende 3.0 zes-in-lijn die 388 pk en 800 Nm levert.

Daarmee duurt de standaardsprint 4,4 tellen en de top bedraagt volgens Alpina een hefty 286 km/u. De D5 S krijgt AWD en komt als sedan en als station op de markt. Bovendien is de auto voorzien van systemen als Dynamic Damper Control, Integral Active Steering en Adaptive Drive.

We verwachten uiteraard ook de nodige uiterlijke verfraaiingen, maar hoe die eruit komen te zien is nog effe gissen. Naar verluidt geeft Alpina alle details binnen enkele weken vrij, dus nog heel even geduld! Onze rijtest met de BMW 530d check je trouwens HIER.