Ford F-150 kopie heeft bizar klein motortje - Autoblog.nl

Deze Ford F-150 kopie doet het kopiëren niet helemaal goed, zeg maar.

Het downsizen is tegenwoordig geen trend meer, maar iets dat gewoonweg aanwezig is. Links en rechts zien we (gelukkig) fabrikanten die het anders aanpakken (waarvoor dank), maar het monteren van een kleine motor met een turbootje in een veel te grote auto is natuurlijk ridicuul.

Ford F-150 kopie

In zo’n auto moet gewoon een enorm grote motor liggen. Althans, qua slagvolume. Dan kan zo’n motor ook gewoon lekker ‘lui’ zijn werk doen en waarempel: het verbruik is lager. In de VS zijn de verschillen tussen de zescilinder downsize modellen en achtcilinders nihil, aangezien ze daar voornamelijk kijke naar ‘op snelheid’ rijden in plaats van een heel ‘dynamische’ test. Maar het kan nog erger, want deze Ford F-150 kopie is namelijk voorzien van een nog minesculere motor.

Foton Da Jiang Jun

De auto op de foto is een product van het merk Foton. De typenaam is Da Jiang Jun, ofwel The Big General. Het altijd scherpe Ford Authority weet te melden dat de Foton Da Jiang Jun geen F-150 concurrent is, maar meer van het formaatje Ranger. Die bedrijfswagen kunnen we in Nederland ook krijgen en alsnog erg groot, maar niet zo waanzinnig kolossaal als een F-150.

Techniek Ford F-150 kopie

Qua motor gaan ze iets te ver met downsizen, want ondanks dat het geen F-150 formaat is, is een 2.0 benzinemotor net even te krap voor de auto, waarschijnlijk. Gelukkig staan er ook twee diesels gepland. Grappig: je kunt kiezen uit voor-, achter- en vierwielaandrijving. De transmissie is een achttraps automaat van ZF.

Kortom, er is weer een Chinese auto die iets te veel inspiratie opgedaan heeft bij de concurrentie. Sowieso, als je dan toch uniek wilt zijn met het kopiëren, konden ze beter de Tesla Cybertruck nabouwen. Die is immers nog niet op de markt.

De Foton Da Jiang Jun wordt 26 september onthuld aan het grote publiek.