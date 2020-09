M3 met varkensneus afbeeldingen in nevelen gehuld - Autoblog.nl

Maar nu nog wel eventjes dan. De M3 met varkensneus is er bijna.

De BMW M3 en M4 komen eraan. Dat mag intussen geen geheim meer zijn. Het zijn nu eenmaal zeer tot de verbeelding sprekende auto’s, dus elk momentje is een persmomentje. En ja, daar werken wij natuurlijk volledig aan mee. Alpina ook trouwens, want vandaag hadden ze het bizarre nieuws dat een B3 ook in het rood op de foto gezet kon worden.

Ouderwets lekker

De M3 en M4 beloven weer ouderwets lekkere auto’s te worden. Zowel de purist als de persoon die van blubberdik houdt komt aan zijn trekken. Kijk, dat begint meteen al goed. De Beiers geven zes afbeeldingen vrij waarop we al het een en ander kunnen ‘zien’. De BMW M3 gaat inderdaad die zeldzaam lelijke varkensneus krijgen. Waarschijnlijk moeten we eraan wennen en zal men hun E46 en E92 ook gaan voorzien van de Filemon Wesselink-look.

M3 met varkensneus

Maar moeten we de M3 met varkensneus alleen gaan beoordelen op de neus? Nee, natuurlijk niet. Dat BMW de M3 een M4-neus gaat geven is niet nieuw. De vorige twee generaties hadden ook de neus van de Coupé-versie. Dat lijkt duur en omslachtig, maar is juist een manier om geld te besparen. Qua koeling, indeling van alle hardware onder de motorkap, voetgangersveiligheid, ontwerpen, fabricage en dergelijke scheelt het een hoop geld. Audi dit het bijvoorbeeld ook met de RS6 en RS7. Als bonus ziet het er ook nog eens afwijkender uit waardoor je je zelf cooler kunt gaan voelen.

Isle of Man

Wat sowieso cool is, is de nieuwe kleur Isle of Man-green, vernoemd naar het circuit daar waar nog echt alleen suïcidale helden rondrijden. Deze kleur zal tevens de introductiekleur zijn voor de BMW M3. Voor de BMW M4 wordt dat São Paulo-yellow.

Twee uitvoeringen

Van de nieuwe M3 met varkensneus komen twee varianten. Beide hebben een drie liter zes-in-lijn onder de motorkap. De leukste versie is de instapper. Dat is de versie met ‘slechts’ 480 pk en 600 Nm. Deze krachten worden via een handbak (!) overgebracht op enkel de achterwielen (!), gelukkig. Opmerkelijk, de M3 zal de enige 3 Serie zijn die leverbaar is met een handbak. Dan is er ook nog een M3 Competition. Deze leverbaar zijn met dezelfde motor, maar heeft dan 510 pk en eveneens 600 Nm.

Het grote verschil is dat de M3 Competition een automaat zal hebben én xDrive vierwielaandrijving. Daarmee weegt de Competition wel wat meer: xDrive alleen al maakt een G30 zo’n 70 kg zwaarder. De automaat voegt daar waarschijnlijk nog eens zo’n 50 kilogram bovenop. Dus de pk-gewichtsverhouding lijkt ongeveer gelijk komen te liggen.

Onthulling M3 met varkensneus

De nieuwe BMW M3 met varkensneus en M4 (met dezelfde gok, maak je maar geen zorgen) worden woensdag 23 september onthuld. Verwacht de teaser van de gele M4 morgenmiddag. Een M3 Touring komt pas veel later.