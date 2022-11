Er zit ontzettend veel werk in deze Ford F-150 Lightning Lego

Deze Ford F-150 Lightning is inderdaad gemaakt van Lego.

De laatste jaren schieten het aantal levensgrote auto’s van Lego als paddestoelen uit de grond. Het ene project is nog indrukwekkender dan het andere. Ook dit keer hebben ze bij Lego zich lekker uitgesloofd. Legoland Florida heeft een Ford F-150 Lightning levensgroot nagemaakt.

De elektrische pickup van het Amerikaanse automerk is een flink ding. En daarom is ook deze 1:1 replica enorm. In totaal is er meer dan 1.600 manuren nodig geweest om de pickup te bouwen. 15 professionele bouwers hebben aan het project gewerkt. Men begon in juli aan de auto te werken. Enkele maanden later schittert het resultaat in het themapark in Winter Haven, Florida.

Hier is geen half werk verricht. Maar liefst 320.740 bouwstenen zijn er nodig geweest om deze Ford F-150 Lightning van Lego in elkaar te zetten. Grappig genoeg weegt het bouwsel ‘slechts’ 1.692 kg. De echte auto is meer dan een ton zwaarder. Lang leve de zware batterijpakketten. Er staat 5,8 meter aan Ford F-150 Lightning voor bezoekers om te bewonderen.

De Ford F-150 Lightning van Lego is het nieuwste paradepaardje van het themapark. Er zijn meerdere vestigingen van het themapark in Noord-Amerika, maar Orlando heeft met deze Lightning de grootste autoreplica in huis. De replica van de elektrische pickup is voor bezoekers te bewonderen in het park.

In Amerika is de de komst van de Lightning een weergaloos succes. Hoewel de F-150 door Ford in Nederland geleverd wordt, is de elektrische Lightning vooral gericht op de Amerikaanse markt. Via grijze import is het één en ander mogelijk, maar vaak ga je de Lightning hier niet tegenkomen.