Duurste Range Rover is ook exclusief

De duurste Range Rover is een luxe feestvarken.

Alles is tegenwoordig een reden om een feestje te geven. Een merk bestaat 80 jaar, en model 40 jaar en de persoon die de verwarmingselementen in de zijspiegels heeft ontworpen wordt 30. Op basis daarvan komen er allerlei speciale edities. Nu levert dat in veel gevallen een leuke auto op, dus wij feesten vrolijk mee.

Voor vandaag is er een nieuwe reden om een feestje te vieren. Een van de meest prestigueize Land Rover-dealers in Mayfair, Londen, is namelijk opgeknapt. Nieuw muurtje gestuukt, nieuwe gordijnen en dubbel glas erin. Je kent het wel. En om dat feestje luister bij te zetten, is er deze Range Rover Landowne Edition. Het is tevens de de duurste Range Rover van het moment. We kid you not, Sir.

Duurste Range Rover (voor nu)

De auto in kwestie heet de Range Rover Lansdowne Edition. De auto kenmerkt zich door de speciale grijze lak (Lansdowne Grey Gloss) met een dak gespoten in de kleur Corris Grey Gloss. Alle exterieurdetails zijn of afgewertkt in Graphite Atlas of in SV Anthracite. Om met alle hitsige huisvrouwen op de Betuwe te spreken: 50 tinten grijs.

Kijk, dat grijs is niet zozeer lelijk en in het echt zal het er wel fraai uitzien, maar stel je voor dat deze auto diep donkerrood/paarsachtig was met aluminium accenten. Ofzo. Tegenwoordig kun je zoveel configureren en voor de duurste Range Rover van het moment kiest Land Rover voor zilver, grijs, antraciet en zwart.

Genoeg gezeurd. Bijzonder is namelijk dat de speciale metalen badges voor de Range Rover SV Lansdowne Edition gemaakt zijn door echte mensenhanden. En dan niet onder erbarmelijke omstandigheden in Bangladesh, maar door de oudste juwelier van Londen, Fattorini. De badge kun je op de bips en in de grille terugvinden. We zijn benieuwd of je korting krijgt als je gaat voor de ‘badge delete’.

Motor?

In principe zitten alle mogelijke opties wel op de Range Rover SV Lansdowne Edition, denken wij. Ze vragen namelijk meer dan drie ton in euro’s ervoor. En nee, dat is niet omgerekend de Nederlandse prijs (met de BPM). Dat is de namelijk consumentenprijs in het Verenigd Koninkrijk! Over de motor wordt met geen woord gerept, maar dat moet wel de dikste V8 zijn.

Mocht je interesse hebben, dan heb je pech. De duurste Range Rover van het moment is een echte ‘1 of 1’. Dat betekent dat er, eh, 16 van gebouwd worden en alle 16 zijn ze al verkocht. Heeft een verkoper na de vrij-mi-bo per ongeluk een order keer 16 gedaan en proberen ze het zo op te lossen? Hoe het ook zij: reken maar dat dit niet de laatste speciale Range Rover zal zijn er meerdere volgen.

Dure Range Rovers zijn over het algemeen behoorlijk popualair en met de enorme concurrentie van auto’s zoals de Alpina XB7, Bentley Bentayga, Mercedes-Maybach GLS, Rolls-Royce Cullinan en Smart #1 kan Land Rover natuurlijk niet achterblijven met dure uitvoeringen.

