Dit is de meest opmerkelijke EV van Marktplaats

Scoor op Marktplaats deze opmerkelijke EV en betaal nul MRB.

Een Full Size Amerikaanse pickup is natuurlijk eigenlijk geen auto voor Nederland. Te groot, te lomp, te dorstig en enkele uitzonderingen daargelaten, meestal ook totaal niet praktisch. Voor de gemiddelde timmerman in Nederland is een Volkswagen Transporter wel zo prettig. Tegelijkertijd heeft het wel wat, zo’n gezellige mastodont. In een Range Rover ben je slechts King of the Road totdat er een Ford F-150/RAM/Silverado of aanverwanten in de achteruitkijkspiegel verschijnt.

Maar ja, het was fiscaal eigenlijk alleen ‘interessant’ voor mensen met een bedrijfje die zo’n ding op grijs kenteken konden rijden en een dikke vette LPG tank inbouwden. Echterrrr…Dat is nu helemaal anders. Koddig genoeg zijn dit enorme joekels als ze op stroom rijden opeens wereldreddende apparaten. Althans, volgens de Nederlandse overheid. Je betaalt dus geen CO2 taks en ook geen MRB. Ideaal…

Als Ford ze gewoon bij de dealer verkocht voor een zacht prijsje, zouden ze ongetwijfeld over de toonbank vliegen. Vaker in ieder geval dan een Mustang met V8, die praktisch verboden wordt door de CO2 taks. Welke van de twee nu echt de grootste aanslag op het milieu is durven niet te zeggen. Maar zeker is dat de ‘Stang de staatskas loeizwaar maakt, terwijl er voor de loeizware F-150 Lightning geen stuiver naar Sigrid gaat. Los van de BTW dan, uiteraard.

Helaas verkoopt Ford ze echter niet bij je lokale dealer. Dus zal je je moeten wenden tot import-toko’s. Of zelf een import-avontuur aan moeten gaan (best leuk trouwens, als he goed gaat). Zodoende wordt het dan toch ook altijd weer duurder dan je zou willen. Werk, import-heffingen en vervoer dienen immers betaald te worden.

Deze blubberdikke F-150 Lightning AWD SuperCrew Lariat, kent daarom een vraagprijs van 149.000 Euro, exclusief BTW. Dat is fors, maar een F-150 Lightning Lariat heeft in ‘Murica ook een MSRP van bijna 75.000 Dollar. En niemand betaalt in ‘Murica de MSRP voor auto’s. Ach ja, na een paar maanden MRB omzeilen, heb je het er weer uit. Ongeveer. En rijden mag in tegenstelling tot bij de GMC Hummer gewoon met een B-rijbewijs. Koop dan?