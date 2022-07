Ford introduceert machtig zuipende Raptor R. Iedereen blij

De Raptor R is machtig sterk. Eindelijk een concurrent voor de Ram 1500 TRX.

Grote pick-ups zijn natuurlijk te fout voor woorden. Je kunt minder vervoeren dan in een middelgrote bestelbus. Ze zijn bizar groot, maar niet bijzonder ruim. En ondanks de beperkte maten wegen ze meer dan een middelklein dorp. En ja, er zijn hele snelle pick-ups met heel veel vermogen. Maar ja, dat heb je ook nodig met dat gewicht.

De Ford F-150 Raptor is een publiekslieveling. Een soort Baja-racer voor de openbare weg. De derde generatie Raptor werd vorig jaar onthuld en het publiek was niet heel erg enthousiast. De 3.5 EcoBoost V6 is op zich best krachtig, maar klinkt niet bijzonder.

Daarbij wordt de auto compleet te kakken gezet door de RAM 1500 TRX (check hier de RAM 1500 TRX rijtest video). Niet alleen op papier en asfalt, maar ook in de middenarmsteun waar je een afbeelding kunt zien van een superieure T-Rex en een inferieure Velociraptor.

Raptor R

Eindelijk heeft Ford dan antwoord op de TRX en wel met de Ford F-150 Raptor R. Dat is de overtreffende trap voor mensen die nog zweren bij schoolgebeden, een vrije wapenwet en de V8. Want de V8 keert terug! Niet de Coyote V8, maar de Predator. Het is een 5.2 liter V8 die we ook kennen uit de Shelby GT500. Toevallig is die auto ook door Ford Performance ontwikkeld (ondanks de naam is er niets Shelby aan).

De motor is echter iets minder krachtig in de F-150 dan in de Mustang, maar met 710 pk en 868 Nm kom je weinig te kort. Qua specificaties is het bijna identiek aan de RAM TRX , die enkele pk’s en Nm’s meer heeft. De reden voor het lagere vermogen komt doordat de F-150 anders gebruikt zal worden ten opzichte van de Mustang.

Er is een andere poelie voor de compressor en andere mapping voor de ECU die veel meer staan afgestemd op maximaal koppel bij lage en middelhoge toeren. Bij de Mustang zit het meer bovenin, aldus Ford Performance.

Niet alleen maar vermogen

De F-150 Raptor R heeft een aangepast onderstel met Fox-schokdempers. De draagarmen zijn versterkt en dusdanig dat je op hoge snelheid over ruig terrein kunt denderen.

Daarvoor is er enorm veel ‘wheeltravel’. De wielen kunnen enorm ver in- en uitveren. Voor 33 centimeter, achter zelfs bijna 36 centimeter. De rijhoogte is vergroot naar 33 centimeter.

Verder krijg je een luxe interieur met het laatste Ford Sync4-infotainment-systeem. Het ziet er allemaal wat grof uit, maar dat is natuurlijk ook de charme van zo’n auto. De auto is voor vandaag te bestellen in de VS.

De Ford F-150 Raptor R zal niet naar Nederland komen. Althans, hij wordt niet door Ford Nederland geïmporteerd. Wel zullen er diverse grijze importkanalen zijn de auto naar ons land halen, voorzien van LPG-tank en als bedrijfswagen op kenteken zetten.

