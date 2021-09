Ford Fiesta facelift officieel, meer kracht ST

De Ford Fiesta facelift is alweer hier én met meer kracht voor de ST-versie! Daarbij, hij is groener dan ooit!

Net als met de vernieuwde Mazda CX-5 moesten we ons eventjes achter onze oren krabben. Was het al tijd voor een facelift? Ja, blijkbaar wel. Met de Ford Fiesta facelift die we nu voor onze neus hebben dachten we hetzelfde. Dat model is er toch net?

Nou, nee. Dus niet. Net als de Mazda CX-5 kon je ‘m krijgen vanaf begin 2017 en wat denk je: dat is met de Ford Fiesta krek eender! Ook in dit geval zijn de verschillen niet wereldschokkend. Alle koplampen zijn nu standaard LEDs en als je een duurdere versie hebt, dan krijg je zelfs Matrix LED. Je wist niet dat je het mistte, maar nu wil jij ook Matrix koplampen in je leven. Ze zien er iets gaver uit dankze de zwarte koplampbehuizing.

Ford Fiesta facelift kenmerken

Ook de bumpers zijn iets anders en er zijn (zeven!) nieuwe wielen en twee kleurtjes: Boundless Blue en Beautiful Berry. Maar het is bij de Ford Fiesta facelift ook even kijken naar de uitvoering die je hebt. Er zijn er namelijk een hele hoop. Er is een gewone en Titanium, maar ook een superluxe Vignale , stoere Active, semi-sportieve ST-Line en supersportieve ST. Vanaf nu kun je volgens Ford wel het een en ander combineren. Dus als jij de Vignale-uitvoering wil bestellen op je Titanium X, ST-Line X of Active X, dan kan dat.











Over die ST gesproken, die is ietsje verbeterd. Naast bijzonder gave nieuwe 5 gaats-velgen is de motor onder handen genomen. De 1.5 driecilinder turbo levert nu nog altijd 200 pk, maar iets meer koppel (320 Nm). Inderdaad, net als bij de Ford Puma ST. Van 0-100 km/u sprinten duurt 6,5 tellen en de topsnelheid is 230 km/u. Ook leuk: er is een nieuwe kleur voor de Ford Fiesta ST facelift, Mean Green.

Interieur

In het interieur is er een 12,3 inch instrumentencluster en een eventueel een groot scherm in het midden. Dat scherm (Ford DYNC3) is optioneel en kan eventueel Apple CarPlay en Android Auto ondersteunen. Verder zijn de wijzigingen vrij subtiel bij de Ford Fiesta facelift.











Er zijn vier motoren leverbaar. Het feestje begint met een 1.0 EcoBoost met 100 pk. Een stapje hoger staan twee 1.0 EcoBoost ‘Hybrid’-modellen. Dat Hybrid is een beetje enthousiast, want het is BISG (Belt Integraget Started Generator) met 48V-ondersteuning. Ja, er zit dus een elektromotortje en accupakketje in, maar wel enkel ter ondersteuning.









Je kunt kiezen uit een 1.0 EcoBoost Hybrid met 125 of 155 pk. De laatste motor is de 1.5 uit de ST. Of de 1.1 zonder turbo terugkomt, valt te bezien. Vanwege het relatief hoge theoretische verbruik zijn die auto’s in Nederland bijna niet meer interessant om aan te bieden.