Jaguar gaat het radicaal anders doen met de nieuwe XJ

De grote zakensedan krijgt een technische metamorfose.

Jaguar heeft de volgende stap in zijn elektrificatiestrategie bekendgemaakt. Vanaf 2020 is het de bedoeling dat er van elk model een geëlektrificeerde variant op de markt gaat komen. Het gaat hier om zowel hybride, als plug-in hybride en volledige elektrische auto’s. De nieuwe Jaguar XJ die gaat komen zal het eerste elektrische model gaan worden die valt onder deze strategie. Jaguar Land Rover gaat de elektrische sedan in het Britse Castle Bromwich bouwen.

Om de productielijn in Castle Bromwich voor te bereiden op de toekomst van het merk gaan er deze zomer de nodige veranderingen gebeuren. De komende maanden zal de fabriek van nieuwe productietechnologie worden voorzien. De elektrische Jaguar XJ zal ontwikkeld worden door hetzelfde team dat verantwoordelijk was voor de volledig elektrische Jaguar I-PACE.

Het Britse autoconcern zegt met deze stap duizenden banen in het Verenigd Koninkrijk te behouden. In het geval van de XJ is er geen sprake van een (plug-in) hybride aandrijflijn, maar een volledig elektrische auto. Dit betekent dat de nieuwe generatie van deze sedan zijn zescilinder diesel en vijfliter benzine V8 moet gaan inleveren voor elektromotoren en een accupakket. En dat doet toch wel een klein beetje pijn.

The future of mobility is electric and, as a visionary British company, we are committed to making our next generation of zero-emission vehicles in the UK. We are co-locating our electric vehicle manufacture, Electronic Drive Units and battery assembly to create a powerhouse of electrification in the Midlands. – Prof. Dr. Ralf Speth, Chief Executive Officer van Jaguar Land Rover