Is er nog toekomst voor de dieselmotor?

Het onderwerp van vandaag op de nationale autoshow van BNR.

Het is een onderwerp van gesprek dat steeds vaker voorkom: de dieselmotor. Heeft dit onding niet voldoende ellende veroorzaakt? Of bestaat er anno 2019 nog steeds een toekomst voor de zelfontbrander? Wouter Karssen Autoblog en Meinder Schut gingen met specialisten in gesprek tijdens de Nationale Autoshow op BNR.

Verkoop diesels

Gerard Heijnk van VWE Automotive geeft aan dat de verkopen van auto’s met dieselmotor rap dalende is. Dat begon rond 2016, sindsdien is het gehalveerd. Toen waren de Polo Bluemotion (en soortgelijke kornuiten) minder aantrekkelijk qua bijtelling, waardoor de belangstelling ook kelderde. Opmerkelijk genoeg is er wel een stijging betreft diesel importauto’s. Dat heeft ook te maken met welke diesels er in Nederland te koop staan. De overbekende 14%-diesels zijn niet in trek.

De diesels die men wel graag heeft (met sterkere motoren), zal men moeten importeren. Het aanbod van de diesels matcht niet met de vraag naar diesels. Opmerkelijk, want het zijn juist deze diesels waardoor mensen gingen ‘scheef rijden’.

Daadwerkelijke vervuiling dieselmotoren

De tweede gast bij de Nationale Autowshow is Norbert Ligeterink. Hij doet onderzoek voor het TNO omtrent dieselmotoren. De vraag die centraal staat is hoe vervuilend een auto met dieselmotor nu daadwerkelijk is. Volgens Ligterink wordt de diesel alsmaar schoner, maar loopt die verbetering absoluut niet in de pas met de grenzen die worden opgegeven door de overheden.

Nederland is voorloper als het gaat om het aanpakken van prpblemen omtrent stiktof. Veel landen hebben lange tijd de dieselmotor gestimuleerd en staan nu voor enorme uitdagingen. In Nederland valt dat relatief mee, zeker ook omdat de overheid de stikstof uitstoot in de gaten houdt. Met name de oudere diesels zijn erg slecht voor het milieu én de volksgezondheid. Er zijn wel een paar grote sprongen voorwaarts gemaakt, zoals met het roetfilter. Diesels zijn wel degelijk een gevaar, daar ze vaak rijden waar ook de mensen zijn. Mobiele werktuigen en schepen bevinden zich veelal buiten de bebouwde kom.

Uiteraard komt het dieselgate schandaal naar boven. Mede hierdoor is het anti-diesel verhaal in een stroomversnelling terechtgekomen. Het zou verholpen kunnen worden door uitstoot onafhankelijk te testen. Niet door overheden en ook niet door de fabrikant zelf. Maar onafhankelijke instituten die de daadwerkelijke uitstoot meten. Fabrikanten zijn natuurlijk er bedreven om in zo goed mogelijk aan de eisen te voldoen, zonder dat het klauwen met geld voor ze kost. Opmerkelijk: moderne dieselauto’s zijn dermate schoon (ook qua stikstof-uitstoot) dat heel veel problemen opgelost zouden zijn als het enkel om moderne diesels zou gaan.

Restwaarde occasionmarkt

Heeft dan invloed op de occasionmarkt? Dat werd gevraagd aan Gerard ten Buuren van Autotelex. Ten Buuren is restwaarde specialist en ziet veel interessante ontwikkelingen in de markt. Wat duidelijk is, is dat alle lease-lievelingen massaal gedumpt gaan worden. Met name auto’s als de Peugeot 308, Renault Mégane, Skoda Octavia en Volvo V40 zullen en masse op de tweedehands markt verschijnen. Ze zijn dan de maximale periode gebruikt (60 maanden) om zo veel mogelijk gebruik te kunnen maken van de gunstige voorwaarden qua wegenbelasting en met name de bijtelling.

Net als eerder al werd vermeld, gaat het erom dat de (diesel)-auto’s waar wel behoefte aan is, minder worden aangeboden en vice versa. Ook hier zijn het de grotere en luxe auto’s die als diesel nog altijd populair zijn.

Doordat minder mensen nieuw geen diesel meer (durven) te verkopen, bestaat er zelfs kans op schaarste. De kostprijs per kilometer is bij veel dieselauto’s zeer interessant. Met name bij grotere auto’s is een dieselmotor nog altijd aantrekkelijk. Wellicht dat dat een reden dat Audi alsnog vól inzet op een range voor sportieve topmodellen met een dieselmotor?