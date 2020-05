Ford gaat volgend jaar ook een ‘ouderwetse’ Mustang maken

Niks geen elektromotor, maar een heerlijk ouderwetse 5.0-liter V8. Dat gaat deze Ford Mustang Mach 1 krijgen.

De Ford Mustang Mach-E is zo’n auto die Autoblog-lezers in twee kampen weet te verdelen. Kamp A vindt het bizar dat Ford er ook maar aan denkt om die Mustang-naam aan een elektrische crossover te koppelen. Kamp B maakt het eigenlijk niet al te veel uit, maar is allang blij dat Ford zo’n elektrische crossover gaat bouwen.

Voor die eerste groep: good news! Ford gaat namelijk speciaal voor jullie nóg een Mustang Mach-iets bouwen. Alleen gaat deze geen elektromotor krijgen, maar een heerlijke, ongeblazen 5.0-liter V8. Ze noemen het de Mustang Mach 1, uiteraard een verwijzing naar die klassieke muscle car.

Volgens Ford gaat deze Mach 1 het topmodel van de ongeblazen 5.0-liter-V8-Mustangs zijn. Deze gaat dus het stokje overnemen van de Bullitt. Of de Mach 1 meer pk dan de Bullitt (464 pk) krijgt, is nog niet duidelijk. Ford is namelijk niet bepaald scheutig met details. Alleen dat het ‘de meest circuitbekwame Mustang met 5.0-liter V8’ gaat zijn.

Wel heeft Ford wat plaatjes gedeeld, waaraan we het een en ander kunnen afleiden. Het eerste dat opvalt zijn de twee ronde gaten in de grille. Je zou kunnen denken dat dit luchtinvoergaten zijn voor de compressor, maar de Mach 1 gaat geen compressor krijgen. Ook heeft deze ten opzichte van de gefacelifte Mustang van onze rijtest luchtinlaten onder de koplampen en een ander maas-ontwerp voor de grilles.

Aan de achterkant zien we vier imposante stortkokers die groter lijken te zijn dan wat de huidige Mustang heeft. De spoiler is eveneens gewijzigd, met wat lijkt een scherpere hoek en een middelstuk dat de spoiler met de achterklep verbindt. Een plaatje van de wielen verraadt tot slot dat de Mach 1 Michelin Pilot Sport Cup 2-banden gaat krijgen en flinke Brembo-remklauwen. Wat natuurlijk een fijn idee is, als je met ruim 450 pk onder je rechtervoet over Zandvoort rijdt.

Prijzen en beschikbaarheid geeft Ford niet. Of deze Mustang naar Nederland komt, is dan ook niet duidelijk. Ford wil de Mach 1 deze lente nog debuteren. Vermoedelijk volgen ze daarbij de astronomische kalender, in dat geval hebben ze nog een drietal weekjes om de Mach 1 te tonen. Anders nog maar twee dagen.