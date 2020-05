Porsche maakt bewust ongemakkelijke interieurs

Snel de tijd checken zit er in het interieur van de Porsche Taycan niet bij. En dat is bewust, zegt de Nederlandse hoofdontwerper.

“Kan dit scherm niet net ietsjes groter? En waarom is daar een knop? Dat kan ook met een schuifbeweging op het scherm, nietwaar?” Soms lijkt het net alsof dit de gesprekken zijn die interieurontwerpers met elkaar voeren. Waarbij niemand de vraag stelt of knopjes niet juist fijner zijn dan overal touchscreens, maar waarbij iedereen wil kunnen pochen met het grootste scherm te hebben. Porsche doet met de Taycan ook mee aan deze schermrace. Tegenover BNR Nationale Autoshow zeggen ze zelfs te beseffen dat dit niet per se altijd even praktisch is.

De Porsche Taycan heeft namelijk in het interieur een digitaal instrumentencluster dat groter is dan het stuur. Ziet er op de marketingsplaatjes vrij indrukwekkend uit, maar is praktisch gezien niet heel handig. Sterker nog, een kleiner scherm was in dit geval handiger geweest. De toerenteller staat natuurlijk wel centraal in dit beeld, maar links en rechts staan minder belangrijke details. De klok, bijvoorbeeld, zit (deels) verstopt achter het stuur. Wat betekent dat je je hoofd moet bewegen, wil je kunnen zien hoe laat het is.

“En dat doen we bewust”, zo zegt hoofd interieurdesign Ivo van Hulten tegen Meindert en Wouter. “Zo krijg je the pain you gotta learn to love, zoals het bij een sportauto wel een beetje hoort.” Met andere woorden, er moeten dingen zijn die niet perfect zijn, voor je van je auto gaat houden.

Daarmee gaat Porsche dus eigenlijk precies de tegenovergestelde richting in van Peugeot. Want waar die al een aantal jaar expres kleine stuurtjes installeert zodat je alle tellers goed kunt zien, monteert Porsche expres grote digitale tellers zodat je een gedeelte niet kunt zien. Ergens is er wel iets voor de tactiek van Porsche te zeggen. Het klinkt natuurlijk absurd dat je de auto expres wat onhandig ontwerpt, maar aan de andere kant… Men houdt juist van Alfa’s, omdat ze imperfect zijn, toch?

Verder in deze aflevering van de Nationale Autoshow: BOVAG geeft zijn mening over de bijtellingsregels van 2021 en het duo spreekt met Ronald Kooyman, directeur van het Louwman Museum.