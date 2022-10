Scoor een Porsche 996 met een fraai kleurtje bij Domeinen

Zoek je een Porsche 911 voor weinig? Dan is dit je kans.

Een Porsche 911 kopen zonder puissant rijk te zijn, het kan gewoon. Een 996 is wel bij elkaar te sparen. En als je nu ook nog wat geld apart houdt voor het onderhoud, kun je er nog mee rijden ook.

Mocht je heel graag een 911 willen rijden en van een gokje houden, dan hebben we misschien een mooi aanbod voor je. Er is namelijk een Porsche 996 opgedoken bij Domeinen. Het gaat om een 996 Carrera uit 2001 met Tiptronic.

Het is nog een mooi exemplaar ook, qua kleur in ieder geval. Deze 996 Carrera is namelijk uitgevoerd in Lapis Blue Metallic, een fraaie kleur die je niet zo vaak ziet op een 996. Het overgrote deel is gewoon zwart of zilver.

De facelift van de 996 kwam in 2001, maar dit is nog een exemplaar van voor de facelift. Dat betekent dus: spiegelei-koplampen en 300 pk. Deze pk’s gaan allemaal naar de achterwielen. Zo puristisch als de 996 van Wouter is dit exemplaar alleen niet, want deze heeft Tiptronic.

De auto heeft een kleine 180.000 km gelopen en komt oorspronkelijk uit Duitsland. Deze 996 heeft sinds 2010 op Nederlands kenteken gestaan, maar helaas is dat er inmiddels weer af. De auto staat geregistreerd voor export. Je zult ‘m dus weer opnieuw op kenteken moeten zetten. Dat zijn dus extra kosten en tot overmaat van ramp krijg je een eentje op je kenteken.

Goed, je moet natuurlijk niet te moeilijk zijn als je iets bij Domeinen koopt. In tegenstelling tot de meeste auto’s bij Domeinen wordt deze 996 verkocht bij opbod. Daarom weten we precies wat de stand is: op het moment van schrijven is het hoogste bod €12.900.

Je kunt ‘m dus nog steeds goedkoop op de kop tikken, maar de prijs kan natuurlijk nog oplopen. De veiling sluit morgenochtend om 10.00, dus als je nog een bod wil doen moet je niet te lang wachten.

Meer foto’s bekijken en meebieden kan op de website van Domeinen