Ford helpt je aan een gratis PlayStation 5 - Autoblog.nl

Je moet er wel een auto voor kopen. In Spanje. Dan heb je wel een gratis PlayStation 5 én een Ford Explorer.

Ford is een zeer groot merk met verschillende designstudio’s. Er wordt bij The Blue Oval duidelijk onderscheid gemaakt tussen de modellen die voor de VS ontworpen worden en die voor Europa. Uiteraard zit er overlap en afstemming in, maar je kan er donder op zeggen dat een F-150 meer conformeert met de Amerikaanse koper dan de Europese en met een Fiesta is dat andersom.

Explorer

Toch is er een duidelijk Amerikaans model dat nu in vele Europese landen in de prijslijsten te vinden is, zelfs in onze! De Explorer: een – voor onze standaarden – gigantische SUV. Een kleine twist: in plaats van het brede arsenaal benzine-aggregaten wat in de VS aangeboden wordt, krijgen wij enkel de 3.0 V6 met elektromotor, een plug-in hybride. Deze komen voordelig uit in de gemiddelde CO2-uitstoot (al lijkt dat ten einde te komen), dus kan de Explorer volgens de Europese richtlijnen wellicht een verschil maken.

Populariteit

Vraag jezelf echter eens af: hoe vaak zie je hem rijden? De Explorer weet (nog) geen potten te breken. Het lijkt erop dat ze dit ook zien in Spanje. Daar hebben ze in het Zuid-Europese land iets op gevonden. Een geinige actie waarmee je gratis leuk spul bemachtigt: Ford helpt je aan een gratis PlayStation 5!

Je Spaans kan een beetje onder niveau zijn en dat is niet erg: de advertentie zegt dat je bij aankoop van een Ford Explorer een gratis PlayStation 5 krijgt! Een geinige samenwerking met Sony dus, die het promoten van de PS5 ook goed kan gebruiken.

Handig?

Sony heeft recent wat problemen gehad met de (te) grote vraag naar hun gloednieuwe console. Of het uit kan om naar Spanje te reizen voor een Ford Explorer om zo alsnog een gratis PlayStation 5 te bemachtigen, wij denken van niet. Maar er is een manier en je krijgt er ook nog eens een ruime SUV voor. Sla je slag!