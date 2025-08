Tesla moet megaboete betalen vanwege fatale crash

Juist nu ze zo druk zijn met autonome taxi’s.

Tesla is al in vele rechtszaken verwikkeld, vanwege incidenten met Autopilot. Dit resulteert meestal in een schikking of vrijspraak. Nu is er echter een rechtszaak die Tesla écht pijn gaat doen, zoals de zaken er nu voor staan.

Ongeluk in 2019

Het gaat om een langslepende rechtszaak, naar aanleiding van een ongeluk in 2019. De bestuurder van een Tesla Model S liet toen zijn telefoon vallen. Hij raapte deze op, in het vertrouwen dat Autopilot de auto op de weg zou houden.

De Tesla accelereerde echter en klapte met hoge snelheid op een geparkeerde Chevrolet. Tragisch genoeg werd daarbij een jong stel dat naast de auto stond geraakt. De 22-jarige vrouw overleed ter plekke en haar vriend raakte zwaargewond.

Tesla deels verantwoordelijk

De bestuurder zit natuurlijk sowieso fout omdat hij zijn telefoon aan het oprapen was, maar de rechter heeft nu geoordeeld dat ook Tesla deels verantwoordelijk is. Om precies te zijn wordt Tesla voor 33% verantwoordelijk gehouden voor de crash. Dit omdat het systeem gefaald zou hebben in het voorkomen van het ongeluk.

Tesla is nu een megaboete opgelegd. Van de 129 miljoen dollar aan schadevergoeding moet Tesla 43 miljoen betalen. Een mensenleven is onbetaalbaar, maar het zijn weer bizarre bedragen. Daarnaast moeten ze nog 200 miljoen aan punitive damages betalen. Dat is een geldboete die niet naar de slachtoffers c.q. nabestaanden gaat, maar puur dient als straf.

Hoger beroep

Tesla is het totaal niet eens met deze uitspraak. Volgens hen had de bestuurder zijn voet op het gaspedaal en overrulede hij daarmee Autopilot. Tesla zegt dat geen enkele auto, nu niet en in 2019 niet, deze crash had voorkomen.

Uit het verhaal wordt niet duidelijk of Autopilot nu wel of niet een fout heeft gemaakt. Zo niet, dat zou de bestuurder toch volledig verantwoordelijk moeten zijn. Tesla gaat in hoger beroep, dus hier is het laatste woord nog niet over gezegd.

Voor Tesla komt deze uitspraak in ieder geval op een ongunstig moment, want ze zijn meer dan ooit aan het inzetten op autonoom rijden, met de uitrol van hun Robotaxi’s. Deze publiciteit kun je dan missen als kiespijn.

Foto: Florida Highway Patrol