Ford laat klanten kleur verbieden voor andere klanten

Kies je een uniek duur kleurtje op je Porsche, zul je zien dat die copycat van een buurvrouw precies dezelfde kiest. Om wild van te worden. Wil je dat niet, laat Ford klanten dan ‘jouw’ kleur verbieden!

Ford is op de proppen gekomen met een van de gaafste, dikste auto’s van het moment. Het ding luistert naar de naam Mustang GTD. In eerste instantie denk je dan ‘oh weer een Mustang met belachelijk veel pk’. En dat heeft dit ding ook (800 pk om precies te zijn). Maar toch is de GTD van een hele andere orde. Dit is geen opgevoerd postpeerd dat bij de eerst volgende burnout linksaf de vangrail in tetst.

De carrosserie is opgetrokken uit koolstofvezel, de wielen zijn van magnesium, de ophanging semi-actief. De ‘D’ in GTD staat voor ‘Daytona’, dus onder de kap huist geen DuraTORQ bom, maar een flatplane V8 met supercharger, die goed klinkt. Meestal klinken crossplane V8-en stiekem nog beter, maar soit.

Het is dan ook geen goedkope jongen. In Nederland kost ‘ie bijna een half miljoen. Gek genoeg is de astronomische CO2-boete hier bijna iets minder pijnlijk dan bij een Dark Horse. In dat geval betaal je meer dan de helft van het aankoopbedrag direct aan de staat. In dit geval gaat er ook veel geld naar Geert en co. Maar is tenminste ook een aanzienlijk deel gewoon het gevolg van de hardware.

Om in die prijsliga mee te doen, moet je klanten echter wel ook echt wat bieden. Het gevoel dat ze speciaal zijn bijvoorbeeld. Ook als het stiekem, ontiegelijke drieletterige palindromen zijn. Dat doet Ford door een paint-to-sample-esque programma aan te bieden. Met een twist.

Alle kleuren die je wenst zijn feitelijk mogelijk. Maar als extra bonus kan je als je jouw kleurtje helemaal goed gemengd hebt, andere klanten verbieden dezelfde te nemen. Kijk, dat is exclusiviteit waar voormalig reaguurder @exclusiviteitsfreak warm van zou worden. Zou jij je Mustang de kleur geven van de lipstick van je vrouw? Laat het weten, in de comments!