Tesla zakt voor het eerst door gevoelige grens heen

Het is de laatste tijd een verhaal van goed nieuws en slecht nieuws bij Tesla. Bij deze weer wat slechter nieuws: Tesla zakt door een gevoelige grens heen.

Tesla maakte begin deze maand weer kwartaalcijfers bekend. En dat was goed nieuws voor speculanten die hadden gegokt op een positieve verrassing. Het sentiment was redelijk negatief. Dus toen Tesla bekend maakte dat het nog steeds best veel auto’s had verkocht, steeg de koers explosief.

En toch, als je door de cijfers heenkijkt, is het eigenlijk helemaal niet zo’n Kumbaya-verhaal bij Tesla. De Model S en Model X verkopen nauwelijks meer. De Cybertruck kent ook allerlei problemen. En zoals Automobilwoche opmerkt, zakt ook het marktaandeel van Tesla voor het eerst door een gevoelige grens heen.

Tesla had natuurlijk lange tijd een soort alleenrecht op de markt voor EV’s. Simpelweg omdat ze de eerste waren die massaproductie van EV’s voor elkaar kregen. Destijds was de gedachten van sommigen dat Tesla de hele automarkt zou overnemen, min of meer. Simpele gedachte: als EV’s de toekomst waren en Tesla de alleenheerser…1+1=2.

Kenners wisten natuurlijk al dat het zo niet zou aan. Maar ja, wedden tegen Tesla is voor velen een kostbare aangelegenheid gebleken. Het oude adagium ‘de markt kan langer irrationeel blijven dan jij solvabel’ gaat hier in grote mate op. Zodoende zouden we ook niet meteen maar aanraden short te gaan op TSLA nu. Maar feit is dat de fabrikant voor het eerst minder dan 50 procent van de Amerikaanse EV markt bediende in het tweede kwartaal van 2024.

De concurrentie, met alle problemen van dien, begint dus steeds meer markt af te snoepen. Niet per se een probleem, míts Tesla genoeg overhoudt én de EV markt blijft groeien. Dan kunnen ze gewoon een reële bedrijfsvoering blijven voeren. Niet eentje die dertien keer zoveel waard is als die van Toyota. Maar wel eentje die mensen een baan biedt en die een -in sommige opzichten- goed product biedt aan klanten. Op zich is daar helemaal niks mis mee. Waarvan akte.