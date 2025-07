Iemand betaalde een vermogen voor een auto met lakschade

Althans, daar lijkt het op.

Niemand wil een elektrische Pagani, zo schreven we gisteren, maar voor een exemplaar met een V12 willen mensen grof geld neertellen. De vanafprijs van een Utopia bedraagt een slordige €3,1 miljoen en dit bedrag kan ongetwijfeld nog flink oplopen.

Dat is sowieso het geval bij de Utopia ‘The Coyote’, waar Pagani nu plaatjes van deelt. Deze auto is flink gepersonaliseerd. Misschien iets teveel, want er zijn een aantal bijzondere keuzes gemaakt bij de samenstelling.

De auto is om te beginnen voorzien van Martini-esque striping. Dat is natuurlijk hartstikke tof. Wat dan wel weer bijzonder is: de striping begint van achteren in het midden, maar eindigt links van het midden op de voorbumper. Mensen met OCD zullen daar niet zo lekker op gaan.

Dat is nog tot daar aan toe, maar de meest opmerkelijke keuze is de ‘lakschade’. De auto ziet eruit alsof de auto een slippertje heeft gemaakt, maar dit hoort dus zo. Op de plekken waar de lak achterwege is gelaten is de carbon carrosserie zichtbaar.

Over het exterieur hebben we zo onze bedenkingen, maar het interieur is dan weer wel gaaf. De combinatie van blauw met rood leer is gewaagd, maar het werkt uitstekend. De striping op de schakelpook verbindt het interieur mooi met het exterieur.

Zoals je ziet heeft deze auto dus een handbak. De Huayra was er alleen met automaat, maar bij de Utopia heb je ook de keuze voor een handbak. De motor is nog steeds de 6,0 liter V12 die ook in Huayra lag, maar nu met 864 pk.

In totaal bouwt Pagani 99 exemplaren van de dichte Utopia, die uiteraard allemaal uitverkocht zijn. Deze eigenaar weet ik ieder geval zeker dat zijn exemplaar uniek is.