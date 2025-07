Han heeft zijn RX-7 verkocht voor een miljoen euro

Liefhebberij in combinatie met diepe zakken en er gebeuren gekke dingen. Zoals de waardeverloop van de RX-7 van Han.

De beroemdste Mazda RX-7 is natuurlijk de VeilSide van Han (gespeeld door Sung Kang), één van de bekendste personages uit Fast and Furious: Tokyo Drift. In de film werd het karakter geïntroduceerd en ging hij ook weer dood. Toen later bleek dat hij zó gelief was gooide Universal de hele tijdlijn van Fast and Furious overhoop. En zo leefde Han nog lang en gelukkig.

Miljoen euro

Auto’s die gebruikt zijn in de Fast and Furious-films zijn nog altijd populair. Financieel gezien zelfs populairder dan ooit. Dat bewijst ook deze RX-7. De filmauto werd geveild door Bonhams in Engeland en iemand had er maar liefst 911.000 Britse pond voor over. Dat is omgerekend meer dan een miljoen euro!

Dit is een zogenaamde Hero-car. Dus eentje die mooie shots kreeg in Tokyo Drift én een auto waar echt veel moeite in is gestopt. Slechts twee auto’s zijn overgebleven na de film en dit is er eentje van. Dit specifieke exemplaar werd niet afgetrapt voor de driftscènes in de film, wat de staat nog beter maakt.

Voor de VeilSide Fortune bodykit werden alle originele RX-7-panelen vervangen, met uitzondering van het dak en de achterklep. De tuning was destijds vooruitstrevend. Toen Fast and Furious: Tokyo Drift in 2006 in de bioscoop verscheen kon niet iedereen herkennen dat Han’s auto een Mazda RX-7 was. VeilSide heeft er een geheel eigen auto van gemaakt. Missie geslaagd.

De originele wankelmotor ligt nog in deze RX-7 en is vlak voor de veiling keurig netjes gerestaureerd door RE-Amemiya. Op dit moment levert de motor zo’n 280 pk en dat op een gewicht van 1.050 kg.

De RX-7 is keurig opgefrist. Nieuwe koppeling, nieuwe remmen, nieuwe ophanging. Eigenlijk zo goed als nieuw. En ja, de originele NOS-fles zit nog steeds in het interieur. Zoals het heurt bij een Fast and Furious-filmauto.

Een miljoen euro is een ongekend hoog bedrag voor een RX-7, zelfs eentje met filmgeschiedenis. Maar eerlijk. Als ik geld als water zou hebben had ik ook wel een miljoen over gehad voor deze iconische Mazda. Je krijgt niet elke dag de kans om een filmauto te kopen.