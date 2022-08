Ford moet miljardenbedrag betalen na dodelijk ongeval

Wegkomen met broddelwerk zit er niet zomaar meer in voor bedrijven in Amerika. Een rechter heeft bepaald dat Ford een miljardenbedrag moet betalen aan de nabestaanden van een echtpaar dat omkwam in een F-250.

Verantwoording nemen voor fouten, iedereen roeptoetert er tegenwoordig over, maar niet zelden zijn degenen er lessen over geven de grootste boosdoeners. Het is dan ook verlijdelijk, net even dat hoofd in het zand steken en niet die extra maatregelen treffen om iets veilig te maken teneinde meer winst of minder last te hebben. Doch voor de slachtoffers, kan de schade groot zijn.

Ford F-250

Groter dan de schade die een echtpaar uit Georgia trof, wordt het niet. Zij kwamen namelijk om toen hun Ford F-250 op zijn dak viel na een klapband. Zo’n F-250 ziet er enorm stoer uit, maar het dak kon het forse gewicht van de auto niet dragen. Iets waar Ford zich bewust van was en waar ze iets aan hadden moeten doen, zo luidde de mening van de familie van de slachtoffers. Doch de Blue Oval waarschuwde klanten hier pas voor in 2016, twee jaar na het ongeluk in kwestie.

Miljardenbedrag

Na weken proces, kwam de rechter gisterenavond tot een besluit. Ford werd voor 70 procent aangewezen als schuldige partij in het dodelijk ongeval. Het moet de twee zoons van het echtpaar daarom 24 miljoen Dollar betalen als compensatory damages. Maar dat valt het niet bij de ruim 1,7 miljard die Ford moet betalen onder de noemer punitive damages. Van dit laatste bedrag gaat in Georgia 75 procent direct naar de Staat, de rest wordt verdeeld onder de eisers en de advocaten.

Precedent

Ford heeft nog niet gereageerd op de kwestie. Voor de Blue Oval is het niet de eerste keer dat ze een dergelijke kwestie bij de hand hebben. Iedereen bekend is natuurlijk de zaak van de Ford Pinto, die soms ontplofte bij aanrijdingen. Een onderdeel van elf Dollar per auto had het kunnen voorkomen. Maar ja, elf Dollar maal een paar honderdduizend vond Ford een risicootje waard.

Gates

Iets minder bekend maar alsnog een grote zaak was die over de Ford Explorer, die af fabriek op banden werd gezet waardoor ‘ie om kon vallen. Beide kwestie worden op uni’s nog steeds vaak onderwezen in vakken over ethiek. Een beetje zoals Volkswagens dieselgate ook nog jaren genoemd zal worden, als was dat wat minder…explosief #toosoon.

Consumentenbescherming

Vermoedelijk zal Ford in beroep gaan tegen het vonnis. In veel ‘vergelijkbare’ gevallen wordt het bedrag dan verlaagd. Desalniettemin is het een forse tik op de pols voor Ford en een signaal aan allerlei andere bedrijven: consumentenbescherming leeft (soms) in ‘Murica. In Nederland zouden we daar ook best een beetje meer van kunnen gebruiken. Of niet?

Dank asdfafd voor de tip.