Kimi Raikkonen gaat morgen weer racen op topniveau

Morgen is het zo ver: Kimi Raikkonen blijkt bloed te hebben dat kruipt waar het niet gaan kan en gaat weer racen.

De tijd wacht op niemand en zodoende komt zo langzamerhand het moment in zicht dat de F1 coureurs die ouder zijn dan ondergetekende de sport gaan verlaten. Zo moeten we het dit jaar al stellen zonder Kimi Raikkonen op de grid. De bij vlagen flegmatiek ogende Fin, nors tegen journalisten maar altijd bereid een helpende hand uit te steken naar honden in hete auto’s, trok zijn conclusies na een middelmatig jaar bij Alfa Romeo.

Frustratie

Kimi kon op zich nog wel mee, maar werd toch steeds vaker na op de huid gezeten door teammaat Giovinazzi. De Italiaan gold ondanks zijn Jesusesque looks, niet per se als de grootste hoogvlieger in de koningsklasse. Er slopen ook steeds meer foutjes in Kimi’s races en de Kimster raakte soms duidelijk gefrustreerd door de fouten van zijn team. Als zijn drinken weer eens in zijn pak terechtkwam in plaats van in zijn mond enzo. Tsja, als je dan wereldkampioen bent geweest, voegt keihard knokken om P10 niet meer zoveel toe natuurlijk…Zelfs niet voor een liefhebber als Raikkonen.

Pensioen

Dus ging de Fin op 41-jarige leeftijd met pensioen. Leuke dingen doen en van de familie genieten, je kent het wel. Kennelijk is vrouw Minttu het echter nu alweer zat dat Kimi dagenlang thuis zit. RAI gaat namelijk gewoon weer racen! Althans, hij doet dit weekend mee aan de NASCAR race op het historische Watkins Glen circuit. Vroeger werd daar nog wel eens een F1 race verreden, maar de laatste keer dat dat gebeurde, was Kimi nog een Finse baby.

Raikkonen op het hoogste niveau

In tegenstelling tot de meeste circuits die NASCAR aandoet, is The Glen dus een (zeer) traditioneel permanent circuit. Kimi durft het dan ook aan om meteen in de hoogste klasse uit te komen, namelijk de Cup Series. Of nou ja, we zeggen ‘meteen’, maar echte kenners weten natuurlijk dat Kimi in een ver verleden al enkele NASCAR races deed in de lagere klasses. Dat was echter al in 2011 tijdens zijn 2-jarige vakantie buiten de F1, dus hoeveel hem dat morgen gaat helpen valt te bezien.

‘Maro

Raikkonen zal in ieder geval uitkomen in een Chevrolet Camaro ZL1, of tenminste, een auto die lijkt op zo’n ‘Maro. De reden dat hij opeens opduikt in de NASCAR, is zoals we eerder al schreven te danken aan Team Trackhouse. Dit team heeft zich ten doel gesteld om onder de banner Project91 te bevorderen dat internationale toppers (lees: van buiten ‘Murica) uit de racewereld hun kunsten komen vertonen in de klasse van de good old boys. Kimi heeft er alvast zin in. Crash.net quoot de Fin als volgt:

I think any time there’s an equal chance to win in a series it is nice, I think it’s good, and what I heard when I talked to people about the new car is that it is pretty even with everybody. It’s still a learning phase for all teams with the new car, Kimi Raikkonen, gaat de Amerikanen eens even laten zien wat racen betekent

Waarvan akte. Denk jij dat Kimi kan winnen? Laat het weten, in de comments!