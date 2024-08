Onsterfelijke sportauto viert feestje met toffe lakkleur

Is 1964 al weer zo lang geleden? Ja, het was zo lang geleden dat we de allereerste versie van deze bekende sportwagen te zien kregen. Nu met tof kleurtje en misschien nog wel toffere tellers.

We kennen allemaal de strategie van Ford die ietwat uit de lucht kwam vallen: terwijl elk merk zich ietwat aan het voorbereiden was op het feit dat crossovers steeds populairder worden, begon Ford al hun auto’s al uit te faseren. Tot het punt dat Ford nu al geen auto’s meer verkoopt. In de VS moesten de Focus, Taurus en Fusion het ontgelden, in Europa gaan nu ook de Fiesta en Focus met pensioen. Bij ons blijven er enkel SUV’s over en in de VS een selectie SUV’s en pickup-trucks.

Mustang

Eén auto ontspringt de dans. En het is eigenlijk een wonder dat die er nog is, mede dankzij het feit dat concurrenten Dodge en Chevrolet gestopt zijn in dit segment of nu een elektrisch equivalent bouwen. Ford bouwt ‘m echter nog: de Mustang. De originele pony car van Ford zette de wereld op stelten in 1964 en heeft na een tumultueus leven verdeeld over zeven generaties de keiharde moderne wereld gewoon nog overleefd. En, ook al is er een Mustang-SUV, niet als slappe hap: de nieuwste ‘S650’ is er gewoon nog met V8, inclusief blubberdikke Dark Horse-versie en zelfs met de heftigste Mustang die we misschien ooit te zien krijgen: de GTD. Dat sprookje gaat nog wel even door.

Anniversary Package

Ford doet er voor dit jaar nog een schepje bovenop met het Anniversary Package voor de Mustang. Daarmee kun je in gelimiteerde oplage voor dit jaar een Mustang met het 60th Anniversary Package krijgen. Snel erbij zijn: er komen maar 1.965 van, wat klinkt alsof Ford zich een jaartje heeft verrekend als we je vertellen dat de Mustang ten tonele trad in 1964. Geen zorgen: dat was voor modeljaar 1965. We zitten nu immers ook al in het Amerikaanse modeljaar 2025. En daarmee is het 60 jaar geleden dat Ford de Mustang introduceerde.

Brittany Blue

Het grote nieuws volgens Ford is dat een gewilde kleur voor de Mustang terugkeert voor de Anniversary: Brittany Blue. Deze lichtblauwe kleur debuteerde in 1967 met de Shelby G.T. 500. Vervolgens kreeg de Mustang over zijn levensspanne deze kleur af en toe aangemeten, zo keerde hij ook al eens terug naar de vorige generatie en diens heftige Shelby GT500.

Specialiteiten

Op zich een toffe kleur, dat Brittany Blue, maar de rest van de speciale dingetjes maken de Anniversary Edition echt gaaf. Zo krijg je speciale velgen die in eerste instantie wat doen denken aan de ‘Heritage’ velgen van Porsche, maar natuurlijk een hommage zijn aan de vijfspaaks velgen van de originele Mustang.

Uiteraard heeft Ford ook met speciale badges gestrooid op de Mustang Anniversary Edition. Zo zijn de ‘5.0’-badges op de flanken en de GT-badge achterop in het rood uitgevoerd, evenals de Mustang-logo’s in de velgen. En natuurlijk een genummerde badge op het dashboard.

En omdat auto’s vroeger veel chromen of grijze accenten hadden, heeft Ford de spiegels en luchtinlaten voorop uitgevoerd in een soort metallic zilver. Voor ietsje meer klasse. Het enige wat nog mist zijn de racestrepen, al komt dat misschien nog met de Shelby-versie.

Tellers

Ten slotte maakt Ford dankbaar gebruik van de digitale wereld voor de Mustang Anniversary Edition. De S650 heeft namelijk een digitale tellerbak die al verschillende displays kan weergeven. Voor de Anniversary Edition krijg je twee nieuwe opties. Onderstaande retro-display, bijvoorbeeld, gebaseerd op de heerlijke oude tellers van de eerste Mustang.

Ford vergeet echter niet de overige generaties Mustang en je kan hem ook nog instellen zoals onderstaand. Deze tellers zijn gebaseerd op die van de ‘SN95′, de vierde generatie Mustang. Overdag heb je helder witte tellers met een lekker jaren ’90-lettertype, ’s nachts worden deze zwart met helder blauwe tekst.

De Mustang ploetert lekker door en aangezien Ford al meermaals heeft gezegd dat de S650 er nog wel even is en de opvolger absoluut niet elektrisch wordt, is het een volhoudertje. Nu met toffe extra opties.