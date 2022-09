Sportieve Mustang voor puristen arriveert NU al!

Een sportieve Mustang voor puristen, nice! De Dark Horse klinkt als de versie die je moet hebben.

Vanochtend konden we jullie verblijden met de nieuwe Mustang. Zowel de 2.3 als de 5.0 is onthuld, evenals de Fastback en de cabriolet. Uiteraard weet iedereen dat dat slechts het begin is en dat er vele smaakjes zullen volgen, zoals de GT350 en GT500.

Maar de beste en belangrijkste is nu al onthuld in de vorm van de Mustang Dark Horse. Dat is een nieuwe benaming voor de – naar onze mening – meest geslaagde Mustang. Dat is natuurlijk al een boud statement, maar daar komen we zo op terug.

Sportieve Mustang Dark Horse

We spreken over één model, maar eigenlijk zijn het er drie: Dark Horse, Dark Horse S en Dark Horse R. Die eerste is straatlegaal, die andere twee niet.

De gewone Dark Horse is gebaseerd op de Mustang GT Fastback. Deze heeft een unieke Tremec-handbak (met zes verzetten), betere Brembo-remmen, NACA-duct (luchtinlaten) en verbeterde koeling voor motor, remmen en transmissie.

Chassis

Tevens is het chassis verbeterd met ander schokdempers, anti-rollbars en bredere wielen (9,5J voor, 10J achter). Het vermogen is opgeschroefd naar ongeveer 500 pk. Althans, dat is de bedoeling volgens Ford.

De Mustang Dark Horse is de ideale sportieve Mustang voor de purist. Een beetje zoals de oude Boss-modellen dat ook waren. Allerlei upgrades om de Mustang iets serieuzer te maken, maar nog wel straatlegaal. De nadruk ligt op handling, niet op maximale prestaties in rechte lijn.

Nog best luxe voor een sportieve Mustang

Het is zeker geen kale uitvoering. Sterker nog, je kan ‘m bestellen met automaat en standaard krijg je een Bang & Olufsen-installatie met 12 speakers. Je kan de Dark Horse herkennen aan de heftige bodykit en spoilers.

Je kunt eventueel kiezen voor het optionele ‘Handling Package’. Dan krijg je nog straffere vering, nog stijvere anti-rollbars en nog bredere Pirelli P Zero-banden. Optioneel zijn koolstofvezel-velgen mogelijk. Kortom, de ideale sportieve Mustang voor de ware purist.

Trackday: Darkhorse S

Dan is er de Dark Horse S. Die gaat een stapje verder. Hierbij is het interieur grotendeels kaal, maar hebben ze wel racekuipen en een rolkooi gemonteerd. Die zijn allemaal FIA-goedgekeurd, uiteraard. Die tweede stoel is overigens optioneel.

Alle bedieningsknoppen voor de ruitenwissers, verlichting end dergelijke zitten nu op een centraal paneel. Tenslotte is de Dark Horse S voorzien van een begrenzer voor als je in de pitstraat bent. Tenslotte zijn er grotere remmen, een verstelbare achtervleugel en andere dempers. Je kunt de hoogte en het camber verstellen bij de Dark Horse S.

Voor de racerij: Dark Horse R

Tenslotte is er nog de Dark Horse R. Deze heeft nog veel meer goodies voor de fanatieke circuittijger. Waar de Dark Horse S gericht is op de trackday-enthousiasteling, is de Darkhorse R voor de amateurracer. Zo heeft deze Ford Performance-racewielen, een race-brandstoftank en andere naadlassen voor een grotere carrosseriestijfheid. Dit zal dan de ‘instap’-racer zijn. Ford heeft namelik aangekondigd dat er nog een hele hoop Mustangs voor het circuit volgen. Denk aan een GT3-, GT4-, NHRA Factory X- én Nascar-versie.

Dan natuurlijk de vraag: waarom is de Mustang Dark Horse waarschijnlijk dan de beste Mustang? Simpel, een Mustang is een geweldige auto, maar dat komt deels door de prijs. Een GT500 met meer dan 700 pk is erg leuk, maar ook een beetje overkill. Daarbij is een Shelby erg duur. Ja, een GT500 is goed voor een Mustang, maar als het Porsche-geld gaat kosten, wordt het een ander verhaal.

De Mustang Dark Horse richt zich niet zozeer op puur vermogen, maar juist alles eromheen, zonder dat het (hopelijk) een hele hoop geld gaat kosten. Kijk maar naar de 1LE-versies van de Camaro SS, die zijn briljant. Een dikke atmosferische V8 en een strak chassis: wat wil je nog meer?

Uiteraard hebben we ook bewegende beelden mét V8-geluid voor je:

