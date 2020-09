Ford Mustang Mach-E GT is sneller dan Mustang GT - Autoblog.nl

De Mustang Mach-E GT rijdt een echte Mustang zoek bij het stoplicht.

Ford deed een gewaagde zet door hun elektrische SUV de naam te geven van hun meest iconische model. Dat is vooral problematisch omdat de Mach-E, op wat designelementen na, heel weinig gemeen heeft met de Mustang. De nieuwe Mach-E GT komt echter al wat meer in de buurt van de echte Mustang. Sterker nog: qua prestaties streeft deze auto de Mustang GT voorbij.

Dat de Ford Mustang Mach-E een extra snelle versie zou krijgen in de vorm van de 465 pk sterke GT was al bekendgemaakt bij de introductie. Nu is echter ook bekend wat de precieze specificaties zijn.

Die zijn niet misselijk. De topversie van de Mustang Mach-E accelereert in 3,7 seconden naar de 100 km/u. Niet de meest relevante vergelijking, maar we kunnen het toch niet laten: de Mustang GT doet daar 4,8 seconden over. De Mach-E GT zou nog bijna de snelst accelererende Mustang zijn, ware het niet dat de nieuwe Shelby GT500 in 3,4 seconden de 100 km/u aantikt.

Wél een relevante vergelijking: de Model Y accelereert eveneens in 3,7 seconden van 0 tot 100. De topsnelheid van de Ford Mustang Mustang Mach-E GT is begrensd op 200 km/u. Op den duur zal de Model Y Performance de Mustang dus sowieso het nakijken geven, want die kan doorknallen tot 241 km/u.

Qua uiterlijk ziet de GT er meer uit als een reguliere auto omdat deze versie in tegenstelling tot de standaard Mach-E een imitatiegrille heeft. Dat ziet er toch nog altijd beter uit dan een kaal front. Daarnaast heeft de GT ook een agressievere voorbumper met grotere openingen.

Als je de grootste actieradius wil moet je niet de GT-versie nemen. Desondanks is de WLTP-actieradius nog steeds heel netjes. Het 88 kWh-accupakket zorgt namelijk voor een range van 500 km. De RWD Extended Range-versie is echter in staat om 610 km ver te komen op een lading. Het opladen kan trouwens gratis en voor niets. Ford belooft namelijk een jaar lang gratis laden bij Ionity.

Welk prijskaartje er hangt aan de topversie van de Mach-E is nog niet bekend. De GT wordt volgens de planning eind volgend jaar leverbaar.