Nieuwe Shelby GT500 officieel de krachtigste Ford ooit

Het zat eraan te komen.

Ford is vanmiddag kortstondig het podium opgesprint om daar een glasheldere boodschap de wereld in te sturen, om vervolgens vol zelfvertrouwen de microfoon te laten vallen. De Amerikaanse autofabrikant heeft een miniscuul persbericht gepubliceerd met daarin de officiële specificaties van de nieuwe Mustang Shelby GT500.

Hieronder het volledige persbericht:

“The all-new 2020 Mustang Shelby GT500 will produce 760 horsepower and 625 lb.-ft. of torque, making it the most powerful street-legal Ford ever – with the most power- and torque-dense supercharged production V8 engine in the world.

Enough said.”