Gelekt: de Audi Q5 als Sportback - Autoblog.nl

Ook de Q5 is binnenkort te krijgen met minder hoofdruimte. Wie wil dat nou niet?

De SsangYong Actyon was zijn tijd ver vooruit, zo blijkt maar weer eens. 14 jaar nadat deze auto op de markt kwam is worden we nu aan alle kanten bestookt met coupé-SUV’s. Ook Audi doet volop mee. Na de Q3 Sportback en e-tron Sportback is hier nu het logische vervolg: de Q5 Sportback.

De officiële onthulling van de Audi Q5 Sportback moet nog komen, maar zoals wel vaker zijn er voortijdig afbeeldingen gelekt We moeten er meteen bij zeggen dat dit niet de standaard Q5 Sportback is. Het betreft namelijk de Chinese Q5L Sportback. De Chinezen hebben nu eenmaal de onweerstaanbare neiging om overal een L van te maken.

De reguliere Q5L heeft een 8,8 cm langere wielbasis dus we gaan er vanuit dat dit ook voor de Sportback geldt. Je moet in gedachten dus even 8,8 cm van de wielbasis aftrekken en je hebt de Q5 Sportback die wij krijgen.

Voor iedereen die de Q3 Sportback al eens bekeken heeft is de Q5 Sportback geen verrassing. Audi pas namelijk precies hetzelfde recept toe. Het resultaat is een Q5 met een ‘sportieve daklijn’. Het design van de onlangs vernieuwde Q5 is verder intact gebleven.

Voor betere foto’s van de korte Q5 Sportback moeten we nog even geduld hebben tot Audi de officiële beelden de wereld instuurt. Dan kunnen we ook bekijken vanuit de hoek die waarschijnlijk het minst prettig op het netvlies ligt: schuin van achteren.

Via: Autoblog.rs