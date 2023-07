De snelst opladende EV ter wereld komt uit Nederland

Net zo snel laden als benzine of diesel tanken. De snelst opladende elektrische auto is een Nederlandse vinding.

Naast een hoge aanschafprijs zien veel automobilisten nog een spook in elektrisch rijden: het opladen. Tientallen minuten wachten op een volle batterij wint het niet van tanken in 5 minuten. Het is voor een grote groep nog steeds een reden om te zeggen ‘elektrisch rijden is niet voor mij’.

Wat als het opladen van een elektrische auto net zo snel gaat als tanken van benzine of diesel? Dat is geen utopie. Het studententeam InMotion van TU Eindhoven heeft het voor elkaar gebokst met de ontwikkeling van Revolution. Dit is een elektrische raceauto die compatibel is met razendsnelle oplaadtechnologie.

Snelst opladende elektrische auto

De EV is in staat om in minder dan vier minuten volledig op te laden. We hebben het over 0 tot 100%. Iets meer context wil je natuurlijk hebben. Het gaat hier om een 29,2 kWh groot accupakket. Het opladen gaat met een snelheid van 322 kW. De actieradius van de EV is 250 kilometer. Na die 250 km rijden, hangende aan de snellader, is de accu in 3 minuten en 56 seconden weer 100% en klaar om wederom 250 km af te leggen.

Het project startte in november 2022. InMotion bestaat uit meer dan 30 studenten die zich bezighouden met het ontwerpen en produceren van dit nieuwe accupakket. Doelstelling van het team is de laadtijd van EV’s omlaag brengen en zo elektrisch rijden toegankelijker maken voor de consument.

Koeling

De grooste uitdagingen hebben betrekking tot het koelen van het accupakket. Snelladen maakt een batterij enorm warm. Wanneer warmte zijn intrede doet zal de snelheid afvlakken om het accupakket te beschermen. Door de juiste management en koeling van het pakket kan een hoge laadsnelheid zo lang mogelijk vastgehouden worden. Het studententeam heeft dit aardig voor elkaar en weet zo het accupakket razendsnel op te laden. Dat doet InMotion op basis van eigen modules die koelen op celniveau.

Le Mans

Voordat wij consumenten een elektrische auto rijden met deze technologie ben je nog wel even verder. De studenten hebben op dit moment de technologie geïmplementeerd in een LMP3 raceauto. De komende jaren gaat het team de technologie verder testen. De droom is om met deze techniek aan de startgrid van de 24 uur van Le Mans te verschijnen. Endurance racen is geweldige manier om nieuwe technologie te testen onder zware omstandigheden. En met Le Mans heb je meteen een wereldtoneel te pakken. Toi toi toi.