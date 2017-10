Deze smakelijke upgrades kun je bij een Ford-dealer kopen

Vooralsnog alleen Amerikaanse dealers. Dat dan weer wel.

Sommige tuners voegen daadwerkelijk iets to. RTR is er zo één. RTR is het bedrijf van Vaughn Gittin Jr. In tegenstelling tot iconische merken als Roush, Saleen en Shelby is RTR veel jonger. Hun eerste project was deze Mustang van de vorige generatie. Net als de genoemde Ford-tuners, liggend de roots van RTR in de autosport. Geen races op ‘ovals’ of op de dragstrip, RTR komt uit de drift-scene. Jazeker, met Mustangs kun je uitstekend driften, daar heb je geen Nissan Silvia meer voor nodig:

Een ander wapenfeit van RTR is de Ford Mustang die ze gebouwd hebben voor Ken Block. Dat is meteen de reden waarom Ford samenwerkt met RTR. Om de jeugd geïnteresseerd te houden in de Mustang speelt Ken Block (die bekender is bij de jeugd) een grotere rol dan Caroll Shelby of Steve Saleen.

Naast dit soort speciale activiteiten voor Ken Block heeft RTR een programma aan performance-varianten van de Mustang. Nu zou je denken dat dat allemaal uitbundige tuning is. Veel geschreeuw en weinig wol, maar niets is minder waar! RTR heeft een lijn strakke upgrades die een Mustang er juist wat moderner uit laat zien. Het is allemaal vrij decent qua uiterlijk en voornamelijk geconcentreerd op de techniek. Precies zoals de kenner dat graag ziet. Zoals je weet is de Ford Mustang onlangs vernieuwd. Wij noemen het een facelift, Amerikanen noemen het de 2018 Ford Mustang. Specifiek voor die auto heeft RTR drie nieuwe uitvoeringen. Nice! Je kan de onderdelen niet los bestellen, maar je kan een Mustang ombouwen naar drie verschillende tuning-niveau’s:

Spec 1

Aan de buitenkant zien we de antraciete 19″-velgen met Nitto-banden eronder. De Mustang RTR Stage I is verlaagd en heeft een bumperkit, gewijzigde spoiler en een unieke grille. In die grille zitten twee lichtgevende ornamenten, waardoor je de RTR in het donker al kunt herkennen. Ander herkenningspunt voor een RTR zijn de unieke stickers.

Spec 2

Spec 2 is beginsel gelijk aan Spec 1, maar dan wat serieuzer. Je krijgt 20″ velgen en een grondig herzien onderstel. De dempers, veren, anti-rollbars voor en achter zijn aangepast. Ook is de uitlaat van het type ‘laat-maar-horen-wat-je-hebt’. Ook wordt de motor onder handen genomen bij Spec 2, zij het op een milde wijze. Zowel de Ecoboost viercilinder als de Coyote V8 krijgen er een paar paarden bij. Hoeveel is nog onbekend.

Spec 3

Dit is natuurlijk de leukste variant. Uiteraard krijg je alle goodies van Spec 1 en Spec 2. De Spec 3 is alleen leverbaar voor V8. Er wordt namelijk boven op dat blok een mechanische compressor van RTR-Ford Performance opgeschroefd. Het vermogen moet boven de 700 pk liggen. De motor heeft tevens grotere injectoren en een air-to-water intercooler om de temperatuurhuishouding op orde te houden.

De RTR’s kunnen bij een select aantal Ford dealers besteld worden. De prijzen zijn nog niet bekend, maar zullen niet te veel afwijken van de vorige RTR Mustangs. Bij de 2017 Mustang kostte Spec 1 zo’n 8.000 dollar. Voor Spec 2 moest je 12.000 dollar meebrengen en Spec 3 mocht mee voor 21.000 dollar. Oh ja, plus de kosten van een Mustang EcoBoost of een Mustang GT komen daar natuurlijk nog bovenop.