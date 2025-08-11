Dit is de plug-in hybride met de grootste accu ooit

Deze PHEV heeft een grotere accu dan veel EV’s.

Er zijn de laatste jaren flinke stappen gezet op het gebied van plug-in hybrides. Er zijn steeds meer PHEV’s met meer dan 100 kilometer WLTP-range. Dat betekent dat je hele ritten volledig elektrisch kunt rijden. Dat hebben we ook in de praktijk getest met onze Volkswagen Golf GTE-duurtester.

De Chinezen zijn echter bezig de bakens te verzetten. Zeekr komt met een nieuwe plug-in hybride die een grotere accu heeft dan menig EV. De eerste beelden van deze auto kregen we enkele maanden geleden al te zien, maar nu weten we ook de technische details. En die zijn minstens zo bijzonder als het wannabe-Rolls-Royce uiterlijk.

De 9X is de eerste auto met verbrandingsmotor van Zeekr, maar dat zou je niet denken op basis van de accu. Er is namelijk de keuze uit een 55 kWh en een 70 kWh (!) accupakket. Dat is bizar groot voor een plug-in hybride. Op dit moment is 25 kWh al heel wat voor een PHEV.

Met 70 kWh heb je helemaal geen verbrandingsmotor nodig. De actieradius bedraagt ruim 300 kilometer, volgens de CLTC-cyclus. Toch is er ook nog een 2,0 liter viercilinder met turbo aan boord. Samen met drie elektromotoren zorgt deze voor een bizar vermogen van 1.381 pk.

De Zeekr 9X onderscheidt zich niet alleen met zijn grote accu, maar ook met zijn snellaadcapaciteiten. Dankzij 900V-technologie kan de Zeekr 9X sneller laden dan welke PHEV ook. In een luttele 9 minuten is de accu opgeladen van 20 tot 80 procent.

De Chinezen zetten hiermee een nieuwe standaard voor plug-in hybrides, maar je kunt je afvragen of zo’n grote accu en zoveel vermogen nu echt nodig is. Het is allemaal een beetje overkill, wat ook resulteert in een loodzware auto: de Zeekr 9X gaat over de 3 ton.

De prijs gaat waarschijnlijk niet over de 3 ton, maar een auto voor Jan Modaal zal de Zeekr 9X ook niet worden. Waarschijnlijk komt de auto überhaupt niet naar Europa, want dit is allemaal heel erg afgestemd op de Chinese consument. Overigens is er ook een volledig elektrische variant, die wellicht een stukje relevanter is voor Europa.