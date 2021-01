Ford-ontwerper Moray Callum (Mustang, GT) met pensioen - Autoblog.nl

De Ford-ontwerper Moray Callum gaat na 38 jaar auto’s te hebben ontworpen met pensioen.

Stoppen op je hoogtepunt? Er zullen genoeg mensen zijn die denken dat Moray Callum dat niet heeft gedaan. De man werkte het gros van zijn carrière bij Ford, de laatste jaren als de wereldwijde hoofdontwerper van het bedrijf. Op zijn cv staan parels als de huidige Ford Mustang, de laatste twee Ford F-150-modellen en de Mazda MX-5 van de NC-generatie. Die roadster is inderdaad geen Ford, maar toen werkte de twee partijen samen.

Er staan echter ook twee recente werken in zijn portfolio die de laatste jaren voer voor discussie zijn geweest. De nieuwste Ford GT is daar een van. Het is een indrukwekkende auto, dat zeker. Het is een ontwerp waar je naar kan blijven kijken, waar je iedere keer weer nieuwe details in ziet. Maar om de GT beeldschoon te noemen? Of zelfs mooi? Dat is niet voor iedereen even eenvoudig.

De tweede auto is weer een Mustang, maar dan de Mach-E. Weer een auto waar de meningen over zijn verdeeld, al komt dat voor een groot deel door de naam. Over de achterkant van de crossover-Mustang zijn de meeste mensen positief, Callum is het hier goed gelukt om de Mustang-genen in terug te laten keren.

Tegelijkertijd heeft Callum ook in zijn laatste werkzame jaren een paar fraaie auto’s goedgekeurd, zoals de nieuwe Bronco. Een auto die zowel stoer als iets schattigs heeft en modern is met fraaie retro-trekjes. Goed gelukt dus, wat het extra jammer maakt dat wij hem nooit in Nederland gaan zien.

Al met al kan Callum terugkijken op een indrukwekkende en mooie carrière, die een flinke impact heeft achtergelaten op de straten en parkeerterreinen van de wereld. Misschien niet zo indrukwekkend als het portfolio van broer Ian, maar die van Moray is wel een stuk bereikbaarder.

In het persbericht maakt Ford ook Callums opvolger bekend. Dat wordt Anthony Lo. Zijn eerste klus was de Lotus Carlton, later heeft hij zich bij Renault bezig gehouden aan hun ontwerpstrategie. Zijn werk is gebruikt voor bijvoorbeeld de Captur en de Trezor. Mercedes-Benz, Saab en Audi zijn andere ex-werkgevers van Lo. Samen met Lo wil Ford meer ‘verbonden, intelligente en geëlektrificeerde’ auto’s bouwen. Moray Callum gaat op 1 mei met pensioen..