Ford heeft slecht nieuws over de nieuwe Bronco

Echt schokkend is het slechte nieuws over de Ford Bronco niet, maar jammer blijft het wel.

Een lekker praktische offroader met een historische badge en een goeie smoel. Wat is er niet leuk te vinden aan de nieuwe Ford Bronco? Nou, kennelijk smullen de Amerikanen ervan, want volgens Carscoops hebben ruim 165.000 Amerikanen er al een eerste aanbetaling van honderd dollar voor gedaan. Of de Bronco in Europa ook zo’n hit gaat worden? Hoogstwaarschijnlijk niet. Het zal eerder nogal bijzonder zijn als je ooit zo’n Bronco hier zal kunnen zien.

Automobilwoche heeft namelijk slecht nieuws te melden over die Ford Bronco. Ford gaat de SUV niet naar Europa exporteren en gaat ook geen gehomologeerde variant maken. Een reden geven ze niet, maar het is vrij makkelijk om er zelf eentje te bedenken. Zo’n grote SUV is namelijk niet per se zo goed voor het milieu. En als je al een knoert van een motor in de Ford Mustang stopt, dan wil je niet ook nog eens een grote, zware SUV hier gaan verkopen. Zeker niet als die SUV de aerodynamische kwaliteiten van een zeecontainer lijkt te hebben.

Niet dat de Bronco zulke dikke motoren heeft, overigens. De grootste motor is een 2,7 liter EcoBoost V6 die 310 pk levert. In de kleinere Bronco Sport zit zelfs een 181 pk 1,5 liter EcoBoost driecilinder! Toch lijkt dit voor nu iets te wild voor Ford Europe. De SUV’s worden op dit moment ook niet met elektrohulpjes geleverd, terwijl het in Europa juist steeds lastiger wordt om een auto te vinden zonder op z’n minst een 48V-motortje.

Tegelijkertijd sluit Ford Europe niet meteen uit dat de Bronco (of Bronco Sport) hier ooit gaat komen. Daarnaast is die Bronco Sport volgens Carscoops gebouwd op hetzelfde platform van de Ford Kuga. Een auto die sinds een tijdje met een milieuvriendelijke elektromotor kan worden gekocht. Het lijkt dan ook niet al te lastig voor Ford om van die Bronco Sport een PHEV te maken. Dan lijkt de auto weer een stuk gunstiger voor de Europese wetgeving. Of Ford überhaupt aan zo’n Bronco Sport PHEV werkt, is niet bekend, maar voor Europese Bronco-fans zou het wel eens de enige hoop kunnen zijn.