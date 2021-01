Sony drukt hoop de kop in: Vision-S gaan we NIET verkopen - Autoblog.nl

Sony bouwt een auto en rijdt er zelfs mee op de openbare weg, maar wil de Vision-S toch nog steeds niet verkopen.

In de transitie naar elektrische auto’s zijn we vele nieuwe namen tegengekomen die zich alleen maar op die ene autosoort richten. De bekendste is natuurlijk Tesla, maar fabrikanten als Rivian en NIO zijn eveneens nieuw en volledig elektrisch. De transitie heeft er echter ook voor gezorgd dat bestaande fabrikanten die aanvankelijk amper tot niks met auto’s deden, ineens met een schuin oog naar de vierwielers zijn gaan kijken.

Dyson, bijvoorbeeld, bekend van alles dat zuigt of blaast. Dit Britse bedrijf wilde een EV gaan bouwen, maar heeft die poging inmiddels alweer gestaakt. Volgens fluisteraars werkt Apple ook aan een elektrische auto. Het bedrijf dat nu echter het verst is, is Sony met de Vision-S.

Deze auto zagen we net een jaar geleden voor het eerst. Het is een knappe auto met een modern uiterlijk, zonder bijzonder futuristisch te zijn. Je zou het zelfs als productieklaar kunnen omschrijven. De auto had veel sensoren om de omgeving te analyseren en beloofde een unieke geluidsbeleving, maar verder was er niks over the top aan. Ook de specs – 268 pk, 0-100km/u in 4,8 seconde, top van 240 km – zijn niet bizar. De auto heeft er zelfs al een paar kilometer in Oostenrijk opzitten.

Sony heeft dus al aardig wat geld gepompt in het hele project. Ze hebben een auto ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd, met zodanig veel oog voor detail dat deze gewoon kan rijden. De volgende stap lijkt dan logisch: produceren en verkopen maar! Sony ziet dat zelf echter anders.

Tegen Car and Driver zegt een woordvoerder van Sony namelijk dat ze nu niet van plan zijn om de Vision-S in massaproductie te nemen of te verkopen. Ze zien mobiliteit als een ‘megatrend’, dus wil het bedrijf onderzoeken hoe Sony daar ‘nuttig aan kan bijdragen’. Daarbij benoemen ze met name het stukje autonoom rijden. Het klinkt wat excessief om daarvoor een hele nieuwe auto te ontwikkelen. Je zou denken dat Sony wel een bestaande auto had kunnen pakken en daar wat sensoren op kon plakken, maar Sony ziet dat zelf kennelijk anders.

Sony ziet die toevoeging aan autonoom rijden overigens tweeledig. Aan de ene kant zouden ze kunnen toevoegen op het gebied van entertainment. Lees: PlayStation-spelletjes spelen terwijl je auto je brengt waar je moet zijn. De tweede kant heeft te maken met sensoren en het in beeld brengen van de omgeving. Autonome auto’s worden immers volgehangen met sensoren en camera’s, Sony wil kennelijk daar een graantje van meepikken.

Overigens is er wel iets opvallends aan het statement van Sony. Ze zeggen namelijk niet dat ze nooit een elektrische auto gaan bouwen, maar dat ze ‘het voertuig’ niet gaan verkopen. Die Vision-S gaat Sony dus niet verkopen. Maar een Model-S…? Oh nee, wacht. Hoe dan ook, de kans dat we die Vision-S ooit kunnen kopen, lijkt op dit moment astronomisch klein. Aan de andere kant zou het zomaar eens een voorloper kunnen zijn van een eerste echte Sony-EV. Alleen de tijd zal het leren…